María Corina Machado defiende su regreso a Venezuela y convoca una cumbre opositora de urgencia

La líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha defendido este miércoles su regreso a Venezuela como una fuerza “estabilizadora” y “pacificadora”, insistiendo en que solo una transición democrática llevará la estabilidad al país tras la caída de Nicolás Maduro.

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“Ese es mi propósito ahora que voy a regresar a Venezuela”, dijo Machado en una intervención por videoconferencia en el Libertas Forum que organiza el Partido Popular Europeo en Madrid.

La líder opositora ha subrayado que busca que su regreso canalice por un cauce cívico una transición democrática en Venezuela, toda vez que las autoridades interinas lideradas por Delcy Rodríguez cuentan con el apoyo de Estados Unidos, potencia que pilota el país desde la captura de Maduro en enero en una operación militar en Caracas.

María Corina Machado Foto: Redes sociales María Corina Machado

“Quiero pedirles su ayuda y su acompañamiento para este proceso de reencuentro en que líderes que hemos estado lejos de nuestro país regresaremos como una fuerza estabilizadora, pacificadora, ordenadora para que todo este dolor, toda esta angustia, toda esta frustración que ha creado estos momentos vividos se canalicen de manera cívica y pacífica hacia un proceso de transición democrática”, ha indicado.

Su agenda pasa por “el reencuentro de los venezolanos y el regreso de los hijos a casa”, ha defendido, y, en todo momento, ha incidido en su papel para una transición democrática en el país latinoamericano.

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“Tenemos que en este momento crítico actuar apegados a la verdad. Entender que sólo una transición democrática podrá traer estabilidad y bienestar a nuestro país y hacer valer la soberanía de nuestros pueblos e integrar a Venezuela nuevamente a las dinámicas democráticas de Occidente”, ha asegurado.

Por otro lado, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia citaron a los partidos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) con el objetivo de consensuar una posición oficial respecto al proceso de diálogo impulsado entre la Asamblea Nacional venezolana y un sector de la oposición vinculado al Parlamento electo en 2015.

María Corina Machado y Edmundo González Foto: AFP

Este martes, el partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, difundió un comunicado en el que informó sobre el encuentro.

En el documento se resalta que “los líderes políticos ratificaron que el centro de cualquier acuerdo y decisión debe ser la urgencia de la gente, y que abogarán por el respeto del mandato popular de los venezolanos”.

El pronunciamiento surge luego de que la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría oficialista, y un grupo de exdiputados opositores informaran sobre el inicio, a partir del 1 de agosto, de un plan de trabajo conjunto destinado a “promover la democracia en el país”.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela Foto: AFP

Asimismo, el documento señala que el encuentro tendrá como propósito “reunir información sobre la vía de diálogo anunciada y definir una posición pública al respecto”.