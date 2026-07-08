Presidente Trump desmintió haberle pedido a María Corina Machado desistir de ir a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó las versiones sobre una presunta solicitud de su administración para impedir el retorno de la dirigente opositora María Corina Machado a territorio venezolano.

Trump frenó el regreso de María Corina Machado a Venezuela: revelan fuerte malestar en la Casa Blanca

Las declaraciones del mandatario se dieron a bordo del avión presidencial durante el trayecto hacia la Base Militar Andrews en el estado de Maryland. El pronunciamiento surge tras la publicación de reportes de prensa internacional que señalaban una supuesta interferencia de la Casa Blanca en los planes de viaje de la política.

María Corina Machado rompe el silencio sobre su regreso a Venezuela tras el veto de Trump

Los informes iniciales indicaban que la representante de la oposición venezolana pretendía ingresar a su país de origen, pero debió modificar su ruta aérea debido a la negación del gobierno, tras los terremotos que tuvieron lugar en dicho país.

La dirigente se trasladó posteriormente hacia Panamá, lugar desde donde coordina actividades de asistencia social y gestión de voluntariado de soporte humanitario. Al ser consultado sobre esta movilidad, el mandatario estadounidense manifestó no tener reportes actuales sobre la ubicación geográfica de Machado.

Misa en #Panamá por las víctimas y afectados por el doble terremoto en Venezuela.



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Declaraciones del mandatario estadounidense sobre María Corina Machado

Durante la entrevista con los medios de comunicación, el presidente Trump desvirtuó las afirmaciones sobre directrices restrictivas hacia la dirigente.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó: “No le dije a nadie que no regresara (...) creo que ella es una buena persona, ella me dio el premio Nobel, ¿verdad?, así que cómo me puede caer mal”.

El jefe de Estado, en medio de su respuesta, aprovechó para señalar su actuar en los diferentes conflictos armados en los que ha tenido un rol clave.

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El presidente Trump dice que él no le dijo a María Corina Machado que no viaje a Venezuela y además aseguro que "es una persona fantástica". pic.twitter.com/4Uw3col8ms — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) July 8, 2026

El presidente de EE. UU. argumentó: “Ella ganó el premio Nobel, ella dijo: ‘el único que debería ganar es Trump y yo no la conocía en lo absoluto (...) Ella dijo: ‘Trump resolvió ocho guerras’, lo cual es verdad, es decir, piensa en las guerras que resolví, guerras que habían estado ocurriendo por 30 años”. Trump fue enfático en que su relación con la líder opositora es buena.

Reportes de prensa sobre la mediación en los vuelos hacia Caracas

La controversia se originó tras una publicación del diario estadounidense The Wall Street Journal, donde se detallaron presuntas solicitudes oficiales para detener el trayecto de la política.

El medio de comunicación reportó que asesores gubernamentales instaron a Machado a suspender el viaje de retorno cuando ya estaba en el aire. De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso de seguimiento, los canales de comunicación entre Washington y Caracas influyeron en la suspensión de los itinerarios.

María Corina Machado y Donald Trump Foto: AP

La prensa señala que la dirigente intentó un segundo desplazamiento días después de la primera restricción.

Los reportes del viaje indican que una compañía aérea privada declinó el abordaje de la pasajera debido a la posibilidad de recibir sanciones operativas por parte de las autoridades aeronáuticas de Venezuela. Las agencias de seguridad de los Estados Unidos mantienen bajo reserva los detalles de los contactos sostenidos con los representantes de las terminales aéreas en la región.