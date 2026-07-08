Trump lanza una dura advertencia a Irán: “Esta noche les vamos a dar duro”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que las fuerzas estadounidenses volverán a atacar Irán esta noche.

Vuelve la tensión al estrecho de Ormuz tras ataques a tres buques y nuevas sanciones de EE. UU. a Irán

“Esta noche les vamos a dar duro”, declaró antes de reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al margen de la cumbre de la OTAN en Turquía. “Violan el acuerdo cada día”, aseguró Trump.

Las nuevas amenazas llegan en medio de una escalada en la región, desencadenada tras el ataque contra tres buques de carga en el estrecho de Ormuz el martes. Ese episodio llevó a Estados Unidos a retomar las operaciones militares en territorio iraní durante la tarde del martes.

“Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a lanzar una serie de fuertes ataques contra Irán para imponer un alto coste por atacar y poner en peligro a buques comerciales tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional”, informó el Ejército estadounidense en un mensaje difundido en redes sociales.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Alex Brandon

En Irán, varios medios oficiales reportaron explosiones y columnas de humo en la ciudad de Bandar Abbas, la isla de Qeshm y la localidad de Sirik, todas ubicadas en la provincia de Hormozgan, en el sur del país.

Durante la cumbre de la OTAN, Trump también confirmó el fin de la tregua con Teherán, que permanecía vigente desde mediados de abril y se sustentaba en un memorando de entendimiento alcanzado el 17 de junio.

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“Por lo que a mí respecta, ha terminado”, respondió el mandatario cuando le preguntaron si el alto el fuego seguía en vigor. “Es una pérdida de tiempo tratar con ellos”, añadió.

El memorando había puesto fin a las hostilidades entre ambos países mientras las partes avanzaban en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz duradero en la región.

Estados Unidos mantiene desplegados dos de sus portaviones más poderosos en la región. Foto: Captura X @CENTCOM

“Son basura, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma y son personas crueles y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, afirmó Trump al referirse al Gobierno iraní.

De forma paralela, la administración estadounidense reactivó las sanciones sobre el petróleo iraní. “Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias”, declaró un funcionario del Departamento del Tesoro a AFP.

Irán califica el acuerdo para poner fin a la guerra como una “declaración de derrota de EE. UU.”

La exención, anunciada en junio, había permitido inicialmente a la República Islámica producir, vender y entregar petróleo crudo y productos relacionados hasta el 21 de agosto. La nueva escalada volvió a elevar la tensión en Oriente Medio tras un breve periodo de calma.

Además, incrementó la preocupación por la seguridad en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional, impulsando un alza cercana al 5 % en el precio del petróleo tras los anuncios de Trump.

*Con información de AFP.