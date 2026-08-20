La razón detrás del mes de ausencia en actos públicos de Melania Trump: volvió a los actos oficiales

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, hizo su reaparición pública tras un mes de ausencia en los actos oficiales.

“Cobarde”: Melania Trump arremete contra Jimmy Kimmel tras referirse a la primera dama como “una viuda en espera”

Durante la apertura de un evento en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, la exmodelo de 56 años bromeó ante los asistentes señalando entre risas: “Buenas tardes. Escuché que me extrañaron. Aquí estoy”.

Melania Trump rompe el silencio sobre su relación con el caso Epstein en contundente mensaje

La primera dama caminó de la mano junto a su esposo, el presidente Donald Trump, desde la Oficina Oval hacia la ceremonia. El mandatario republicano se ubicó entre la audiencia para presenciar el acto encabezado por su cónyuge.

Contexto del evento y ausencia en la agenda oficial

La presentación de Melania Trump tuvo como eje un anuncio de donaciones por parte de IndyCar y Fox Corporation para financiar becas universitarias.

La actividad se desarrolló como preludio a una competencia de IndyCar en Washington, programada en el marco de la conmemoración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desciende del Air Force One en el Aeropuerto Municipal de Morristown, Nueva Jersey. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

La última aparición pública de la primera dama se había registrado el pasado 19 de julio durante la final del Mundial de la Fifa. Desde esa fecha, la exmodelo no participó en compromisos clave de la agenda gubernamental, incluida la cena de corresponsales de la Casa Blanca celebrada el 24 de julio.

Reducción de apariciones y especulaciones en el entorno presidencial

De acuerdo con un análisis elaborado por la cadena NBC, Melania Trump ha registrado un nivel de asistencia a actos públicos equivalente a casi la mitad de las presentaciones realizadas durante el primer mandato de Donald Trump.

El retorno de la primera dama ocurre paralelamente a los comentarios sobre el rol de Natalie Harp, asistente ejecutiva del presidente. Harp formó parte del reducido grupo que acompañó al mandatario a bordo del Air Force One durante el reciente protocolo de seguridad implementado en Turquía.