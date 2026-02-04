El proyecto liderado por Melania Trump que fue incluido en el presupuesto federal y busca dar vivienda y apoyo a jóvenes de acogida

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha impulsado varios proyectos de ley que benefician en particular a los jóvenes estadounidenses, especialmente a aquellos que estuvieron en hogares de acogida, con el fin de que puedan acceder a oportunidades laborales y educativas después de salir del sistema.

El programa de Melania, llamado Foster Youth to Independence (Jóvenes de acogida hacia la independencia), hace parte del presupuesto recién aprobado para el año fiscal 2026, el cual fue firmado por el presidente Donald Trump el pasado martes 3 de febrero.

Melania Trump ha dirigido varios proyectos de ley enfocados en los jóvenes de EE. UU.

“La Iniciativa Melania Trump Foster Youth to Independence es un brillante ejemplo de cómo el gobierno federal puede apoyar a nuestros más vulnerables y, al mismo tiempo, prepararlos para el éxito a largo plazo”, escribió el representante Steve Womack en su cuenta de X, quien impulsó la medida en el Congreso de Estados Unidos.

“Trabajar con la primera dama en esta iniciativa ha sido un privilegio y admiro enormemente su compromiso de empoderar a los jóvenes adultos para que construyan un futuro autosuficiente”, aseguró.

El plan contempla apoyos en el acceso a la vivienda y un acompañamiento para los jóvenes una vez salen del sistema. El objetivo, de acuerdo con la oficina de la primera dama, es promover la estabilidad en medio de la incertidumbre de quienes quedan a su merced en la vida adulta.

Los jóvenes que salen de los hogares de acogida enfrentan obstáculos para rentar una casa, continuar con sus estudios o sostener un empleo, además de progresar en la sociedad sin un respaldo familiar.

De acuerdo con los detalles de la iniciativa, esta va a estar a cargo del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, que se encargará de velar por el acceso a un hogar y a los recursos básicos de los jóvenes que, tras cumplir la mayoría de edad, deben afrontar la vida adulta sin la ayuda del Gobierno que los acogió en sus primeros años de vida.

La ley busca a apoyar a los jóvenes que salen de los hogares de acogida.

Así las cosas, este proyecto de Melania Trump contará con fondos federales que darán continuidad y fortalecerán iniciativas que hasta ahora funcionaban con financiamiento local o con recursos limitados.

“Mi administración se dedica a empoderar a madres y padres para que críen a sus hijos en hogares seguros y amorosos. Cuando las crisis impiden tal arreglo, el sistema nacional de acogida familiar debe estar listo para atender a los niños necesitados. El sistema actual de acogida familiar debe mejorarse de diversas maneras importantes”, determinó el presidente Trump en un comunicado publicado por la Casa Blanca.