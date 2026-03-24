La defensa del derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro intentará que se desestimen los cargos de narcotráfico que se le imputan cuando comparezca este jueves ante un tribunal de Nueva York.

Así es la estrategia legal con la que Nicolás Maduro busca defenderse en su caso por narcotráfico en Estados Unidos

La audiencia se realizará en un momento en que Washington fortalece su relación con Caracas. Una de las cuestiones centrales de la diligencia judicial será quién asumirá los honorarios legales del expresidente y de su esposa, Cilia Flores, tema que recientemente ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación.

Nicolás Maduro y Cilia Flores compareciendo ante el tribunal federal. Foto: AP

El gobierno de Venezuela busca cubrir estos pagos, pero antes el abogado de Maduro, Barry Pollack, deberá obtener una licencia de la administración estadounidense, debido a las sanciones de Washington contra la nación petrolera.

Pollack argumentó en una presentación ante el tribunal que dicha exigencia vulnera el derecho constitucional de Maduro a contar con representación legal, y pidió que el caso sea desestimado por razones procesales, lo que ha generado debate jurídico en torno a este proceso.

Maduro, quien gobernó Venezuela desde marzo de 2013, fue derrocado en una operación estadounidense el 3 de enero. Durante su mandato fue acusado de fraude en los comicios de sus dos reelecciones, lo que provocó el rechazo de una parte importante de la comunidad internacional.

Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro permanece solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos.

El hombre, a quien algunos de sus compañeros detenidos llaman “presidente” en los pasillos, lee la Biblia, según una fuente cercana al gobierno venezolano. Solo se le permite comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados por un máximo de 15 minutos por llamada, de acuerdo con esa misma fuente.

“Están muy bien, fuertes, con mucho ánimo”, aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.

“Prisionero de guerra”

A sus 63 años, Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos y afirmó que es un “prisionero de guerra” durante una audiencia el 5 de enero.

Es acusado de haberse aliado con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados “terroristas” por Washington. Asimismo, es señalado de haberse asociado con cárteles criminales para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos, en medio de la lucha de ese país por frenar el tráfico de estas sustancias.

Según su abogado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, encargada de aplicar las sanciones, le concedió el 9 de enero licencias para recibir pagos por la defensa de Maduro y de su esposa.

Sin embargo, Pollack indicó que posteriormente la OFAC emitió una autorización enmendada que le impedía recibir dichos pagos.

“Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con su derecho a contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección”, precisó Pollack en una carta dirigida al tribunal con fecha del 20 de febrero.

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Agregó que su equipo presentó un recurso ante esa oficina y que, de ser necesario, interpondrá una queja formal ante el tribunal, bajo el argumento de que Maduro no puede costear de otra forma su defensa.

Nicolás Maduro deberá defenderse por los cargos que se le imputan. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (SEMANA) y (Bandera de los estados unidos)

Los fiscales respondieron en un escrito judicial que “incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados —que no ha sido el caso—, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica”.

Venezuela en manos de Delcy Rodríguez

Entretanto, Venezuela es gobernada de manera interina por Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro desde 2018, quien ahora trabaja en colaboración con la Casa Blanca como una figura clave en el proceso de transición.

Delcy Rodríguez llama “amigo” a Trump y pide el fin de sanciones contra Venezuela en medio de nueva relación con EE. UU.

Para este jueves se espera un refuerzo en las medidas de seguridad en el tribunal, tal como ocurrió durante la primera comparecencia de Maduro.

El caso está a cargo de Alvin Hellerstein, un juez de 92 años reconocido por su amplia trayectoria en el sistema judicial.

*Con información de AFP.