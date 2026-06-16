Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no visitar estos lugares de Colombia: las razones

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió un comunicado oficial con nuevas medidas de seguridad. El documento está dirigido a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el país por turismo, en viajes de negocios o que residen de forma permanente en Colombia.

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La delegación diplomática advirtió sobre un incremento en los indicadores de criminalidad en varias localidades del departamento del Atlántico. La entidad señaló que los delitos, la extorsión y los homicidios perpetrados por grupos armados ilegales han aumentado en la región. Como medida preventiva, el organismo confirmó el retiro de algunos empleados gubernamentales asignados a esta zona.

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La Embajada de Estados Unidos solicitó a sus ciudadanos abstenerse de viajar a los municipios de Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabanagrande. Además, sugirió mantener las puertas de los vehículos aseguradas, no exhibir artículos de valor y evitar oponer resistencia física ante intentos de hurto.

Restricciones en zonas fronterizas y otras regiones

Estas indicaciones locales se suman a la lista de destinos restringidos por el Departamento de Estado, el cual pide reconsiderar los viajes al país por factores de orden público.

La entidad gubernamental prohíbe explícitamente visitar los departamentos de Arauca, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander. La medida de restricción territorial excluye únicamente a las ciudades capitales de Popayán y Cali.

Cali centro de avistamiento de aves en Colombia Foto: DANIEL JARAMILLO

El organismo norteamericano también restringe los desplazamientos en un radio de 10 kilómetros sobre la región fronteriza entre Colombia y Venezuela.

El documento oficial detalla que la delincuencia callejera es común y advierte que los procesos de investigación policial difieren de los estándares estadounidenses. Por ello, se recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de los medios locales de comunicación.

Alertas por orden público, terrorismo y desastres naturales

Sobre las condiciones de seguridad nacional, el Gobierno estadounidense indicó que las estructuras vinculadas al narcotráfico han expandido su presencia a más regiones.

Recomiendan no visitar la frontera entre Colombia y Venezuela. Foto: Foto suministrada por un ciudadano viajero

Los informes señalan que instalaciones militares, centros comerciales, aeropuertos y zonas turísticas pueden ser blanco de ataques con artefactos explosivos. El uso de camiones bomba y drones en zonas apartadas representa un riesgo adicional para la población civil.

Frente al panorama de movilizaciones, la institución advirtió que las manifestaciones políticas pueden generar cierres viales sin previo aviso y restringir el acceso al transporte público.

Departamento de Estado de EE. UU. prohíbe a sus ciudadanos viajar a nueve municipios. Foto: Getty Images

Debido a estos riesgos, los empleados del Gobierno estadounidense en Colombia tienen prohibido cruzar fronteras terrestres sin autorización, movilizarse en motocicletas o tomar taxis en la calle.

Finalmente, el informe diplomático incluye un apartado técnico sobre las condiciones geográficas de Colombia y la probabilidad de emergencias.

El Departamento de Estado alertó sobre la actividad volcánica, la frecuencia de eventos sísmicos y la posibilidad de deslizamientos de tierra. La entidad sugiere vigilar los reportes del Servicio Geológico Colombiano para mitigar los riesgos en terrenos montañosos.