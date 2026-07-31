El nuevo gobierno de Keiko Fujimori anunció este viernes, 31 de julio, que Perú avanza hacia su incorporación al Escudo de las Américas, la alianza conservadora liderada por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir al crimen transnacional.

Abelardo De La Espriella anunció que el Escudo de las Américas tendrá sede en Medellín

Perú atraviesa su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000).

De 1.000 homicidios en 2018, la cifra se disparó a 2.600 el año pasado. En tanto, las denuncias por extorsión, uno de los delitos que más golpea a los peruanos, pasaron de 3.200 a 26.500 en el mismo período.

#ATENCIÓN| El canciller Carlos Espá anunció que el Perú se incorporará al Escudo de las Américas, en línea con lo adelantado por la presidenta Keiko Fujimori. pic.twitter.com/1W6Yd7iibi — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) July 31, 2026

Fujimori, que prometió un gobierno de mano dura contra el crimen, expresó antes de asumir el martes su deseo de ingresar a la iniciativa regional impulsada por Washington.

“Continuaremos los avances alcanzados con (....) nuestra incorporación al Escudo de las Américas”, dijo el canciller Carlos Espá ante diplomáticos locales y la prensa, en una ceremonia de inauguración de su gestión en la sede de la Cancillería, en Lima.

Resaltó que una de sus prioridades será “la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y la corrupción”. “Profundizaremos nuestras excelentes relaciones con Estados Unidos, un socio, aliado y amigo estratégico”, agregó.

El canciller, que antes fue funcionario en la embajada de Estados Unidos en Lima, destacó que Perú va a “fortalecer la cooperación con los países vecinos y con (...) socios, aliados y amigos para combatir la criminalidad”.

Keiko Fujimori impulsará la presencia de fuerzas militares en el país Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

El país sudamericano, de 34 millones de habitantes, es uno de los principales productores mundiales de cocaína y en su territorio operan bandas de narcotráfico internacionales.

Bajo el esquema del Escudo de las Américas, los países integrantes coordinan el intercambio de información, la cooperación judicial y policial para enfrentar al crimen organizado más allá de sus fronteras.

¿Qué es el Escudo de las Américas? La estrategia militar que divide opiniones en el continente

“La presidenta ha sido clara. Ella quiere ser miembro del Escudo de las Américas y con eso atacaremos la criminalidad, los grupos transnacionales y los carteles que azotan el país”, sostuvo el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, el martes pasado.

El canciller Espá resaltó además la firma, en mayo pasado en Santiago de Chile, de un compromiso regional asumido por Perú, Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador contra la delincuencia transfronteriza.

Todos esos países se ven afectados por un aumento de la inseguridad y la llegada de bandas criminales internacionales, como la venezolana Tren de Aragua.

La hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) ganó la elección en su cuarto intento apelando al recuerdo del gobierno de su padre, que gobernó con puño de hierro durante los convulsos años 1990.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump junto a los presidentes de los países que hace parte del Escudo de las Américas Foto: AFP

Ahora, como mandataria, prepara “una serie de medidas para fortalecer la seguridad ciudadana”, según un comunicado de la presidencia peruana emitido el jueves.