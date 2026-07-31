El Gobierno de Italia, en un comunicado dado a conocer por su ministro del Interior, anunció la suspensión temporal del acuerdo Schengen de libre circulación en la Unión Europea tras la crisis de migrantes en Ceuta. Lo cual reintroduce controles en puertos y aeropuertos con España.

La llegada por tierra y por mar de cerca de 60.000 personas procedentes de Marruecos al enclave español de Ceuta, que España calificó de “ataque” a su integridad territorial, provocó este viernes una crisis en el seno de la Unión Europea.

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Varios países europeos reaccionaron con firmeza ante esta brusca crisis migratoria, empezando por Italia, que asegura haber suspendido el espacio Schengen a España, una propuesta respaldada por Finlandia y Dinamarca, pero que, según varios medios europeos, no es posible aplicar con el marco legal vigente.

“Estamos preparados para actuar, incluso con medidas excepcionales (...) como la suspensión del espacio Schengen con España”, afirmó la jefa del Gobierno italiano de extrema derecha, Giorgia Meloni.

Migrantes regresando a Marruecos desde Ceuta. Foto: AP Photo/Antonio Sempere

De igual manera, las autoridades de Italia ordenaron este viernes el cierre de la frontera marítima y aérea con España, en pleno choque diplomático entre ambos países por la crisis migratoria en Ceuta.

Según informan medios italianos, el Ministerio del Interior ordenó el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con España en una decisión que se ha tomado tras la reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras en el Ministerio del Interior, presidida por el propio ministro, Matteo Piantedosi.

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Piantedosi ha tomado la decisión después de mantener conversaciones con su homólogo francés, Laurent Nuñez, con el que ha acordado reforzar los controles en la frontera terrestre entre ambos países.

En Washington, el presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, calificó de “terribles” las imágenes. “Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”, declaró en Fox News antes de las elecciones de medio mandato de noviembre, para las que los demócratas parten con ventaja en algunas encuestas.

Migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, el jueves 30 de julio de 2026. Foto: AP Photo/Antonio Sempere

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su “solidaridad” con España al tiempo que su ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que multiplicará por cinco desde el sábado el número de policías y gendarmes en la frontera franco-española.

“No es tiempo de dividir, es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida”, respondió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a las críticas, en un mensaje en X en el que recordaba que hay otros puntos de la Unión Europea por donde entran inmigrantes de manera ilegal.

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Al menos 34 personas murieron en el intento de llegar al enclave, según el gobierno local. A última hora del viernes, el Gobierno español indicó que la gran mayoría de personas que habían cruzado la frontera desde el jueves (unas 48.000) ya habían vuelto a Marruecos.

La ciudad autónoma de unos 84.000 habitantes vivió una de sus peores crisis migratorias de los últimos años con la llegada en un periodo de apenas unas horas de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes, a nado, pero también saltando las vallas fronterizas.

*Con información de AFP.