Los detalles del histórico acuerdo del desarme total de Hamás. Israel se retiraría de Gaza

El grupo terrorista islámico Hamás anunció este viernes que aceptó un acuerdo con Israel sobre la segunda fase de su tregua, que condiciona su desarme a la retirada del Estado hebreo de la Franja de Gaza. Esto es lo que se sabe sobre el pacto:

¿Qué incluye?

Se trata del inicio de la segunda fase del alto el fuego acordado en octubre de 2025 entre Israel y Hamás, tras dos años de guerra. La primera fase, que concluyó en enero, supuso la liberación de los últimos rehenes israelíes que permanecían en Gaza tras ser secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 durante su ataque a Israel, que desencadenó la guerra. A cambio, el Gobierno israelí liberó a palestinos que mantenía detenidos.

Según Hamás, el acuerdo sobre esta segunda etapa prevé “la retirada progresiva de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza”, vinculada a una dejación de las armas del grupo terrorista en la que Israel no participará y al despliegue de una fuerza internacional.

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“Se trata de un marco integrado cuyos componentes deben permanecer interconectados”, explicó a la AFP Ghazi Hamad, miembro del equipo de negociación de Hamás, quien agregó que las demás milicias armadas de Gaza también deberán ser desmanteladas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, también anunció el pacto y reveló que prevé “el desarme completo de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza”.

El grupo terrorista dejará las armas definitivamente. Foto: AFP

¿Quién lo implementará?

El Consejo de Paz, una institución creada en enero por Trump, desempeña un papel central en la aplicación del acuerdo. Según Hamás, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), un organismo de tecnócratas palestinos instaurado por el Consejo de Paz para gestionar la reconstrucción del enclave, será la única entidad autorizada a realizar el inventario de sus armas y almacenarlas.

Tras la retirada israelí, una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), que se supone reunirá a tropas multinacionales, colaborará posteriormente “con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad en Gaza”, añadió Trump.

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El NCAG “iniciará pronto una transición gradual hacia el ejercicio de la autoridad plena y total, con el respaldo de la Fuerza Internacional de Estabilización”, afirmó el Consejo de Paz tras el anuncio del pacto.

Miembros de las Brigadas Izzedine al-Qassam, el brazo armado del grupo terrorista Hamás. Foto: AP

¿Qué va a pasar ahora?

Hamás ha indicado que discutirá los detalles de la implementación con los mediadores —Egipto, Estados Unidos, Catar y Turquía— y acordará un calendario para la ejecución del acuerdo, lo que, a su juicio, tomará al menos dos semanas. Se prevé una reunión de los mediadores próximamente en El Cairo.

“Debemos ponernos de acuerdo en cada detalle: la forma en que se aplicará el acuerdo, cuándo se aplicará y los mecanismos que permitirán su implementación. Eso es lo que sucederá en los próximos días”, explicó Hamad a la AFP.

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Israel no reaccionó de inmediato al anuncio del pacto por parte de Trump y Hamás. “El acuerdo contiene una disposición clara que estipula que Israel debe comprometerse a respetar y cumplir con sus obligaciones. Si Israel no aplica el acuerdo, nosotros tampoco lo haremos”, advirtió el negociador de Hamás.

Con información de AFP.