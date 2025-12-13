Israel asegura que mató al ‘número dos’ de las milicias de Hamás en la Franja de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este sábado que el Ejército mató en un ataque aéreo al considerado como segundo responsable más importante de las milicias del movimiento palestino Hamás en Gaza: el jefe de la división de operaciones de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, Raad Saad.

Saad fue alcanzado por el impacto de un proyectil cuando viajaba en un vehículo cerca del cruce de Nabulsi, en el suroeste de la ciudad de Gaza, junto a otras tres personas, también muertas.

Hamás se limitó a confirmar el ataque contra el vehículo, “un coche civil señalado por parte de la aviación sionista”, que representa “otra violación criminal del acuerdo de alto el fuego”.

En su comunicado, la oficina de Netanyahu aseguró que “Saad fue uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre, y actualmente está involucrado en la reconstrucción de la organización terrorista, planificando y ejecutando ataques contra Israel y reconstruyendo una fuerza de ataque, en flagrante violación de las reglas de alto el fuego y los compromisos de Hamás de respetar el plan del presidente Trump”.

El comandante fallecido era considerado como la mano derecha del actual líder de las milicias de Hamás en el enclave palestino, Izz al Din Haddad.

Palestinos pasan junto a un vehículo destruido tras un ataque israelí en la ciudad de Gaza este sábado, 13 de diciembre de 2025. | Foto: AP

Netanyahu manifestó además que el ataque contra Saad fue ejecutado en represalia a la explosión de un artefacto que dejó heridos a dos militares israelíes en la Línea Amarilla de Gaza, que delimita las posiciones actuales del Ejército israelí en el enclave.