MUNDO

Este es el puerto que serviría como alternativa de suministro tras el cierre de Ormuz, en medio de bombardeos en Oriente Medio

El régimen iraní aseguró de que Teherán “hundirá” en el golfo Pérsico a quienes ataquen “infraestructura crítica” iraní.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
24 de marzo de 2026, 11:37 a. m.
La prioridad es garantizar el abastecimiento de productos en supermercados y farmacias a lo largo de toda la región.
La prioridad es garantizar el abastecimiento de productos en supermercados y farmacias a lo largo de toda la región. Foto: Sygma via Getty Images

En medio de la escalada de tensiones por la guerra entre EE.UU., Israel e Irán, se prevé que el impacto total de la crisis del Golfo en el sector del transporte marítimo de contenedores alcance su punto álgido en las próximas dos o tres semanas.

A medida que los buques desviados lleguen a puertos alternativos, se acumule la carga varada y las redes de transporte terrestre se vean sometidas a una gran presión debido a los desvíos de emergencia, la crisis podría aumentar.

Casi dos semanas después del inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, la mayoría de las aerolíneas han suspendido las reservas de vuelos con origen y destino en el Golfo Pérsico.

La alternativa ha llamado la atención de las grandes potencias
La alternativa ha llamado la atención de las grandes potencias Foto: Google Maps

La carga que ya estaba en tránsito se está descargando en puertos alternativos desde la India al sudeste asiático, ya que las compañías navieras abandonan las rutas del Golfo Pérsico en medio de la escalada de ataques.

Estados Unidos

Destinaron miles de dólares de fondos públicos para el anuncio de Kristi Noem en el Monte Rushmore montada en un caballo

Mundo

EE. UU. anuncia el despliegue de un portaaviones cerca de Colombia y otros países para operaciones con fuerzas marítimas

Estados Unidos

¿En riesgo solicitudes de asilo?: Corte Suprema de los Estados Unidos revisa si es legal realizar trámite en la frontera

Mundo

Así le fue a Gustavo Petro en el ‘ranking’ de popularidad de presidentes latinoamericanos: esta fue su posición

Estados Unidos

Histórico juicio a Nicolás Maduro | Alvin Hellerstein, el adulto mayor que estará a cargo

Mundo

Relación rota: Alemania admite que ya no confía en los EE. UU. de Trump

Mundo

“Delgado” y “atleta”: Hijo de Maduro habló del supuesto estado de salud de su padre a pocos días de comparecer ante la justicia

Dinero

Aumento en el precio de gas presionará márgenes de empresas de servicios públicos: Fitch

Macroeconomía

Otra semana en rojo para la Bolsa de Nueva York, por conflicto en Oriente Medio

Mundo

Nilufar Saberi, activista iraní exiliada, habla en SEMANA sobre las posibilidades de que caiga el régimen de su país

En un reciente artículo, CNN reportó que el puerto saudí de Yeda, ubicado en el mar Rojo, se alista para un incremento en el movimiento comercial durante las próximas dos semanas.

Donald Trump pospone cinco días los ataques a centrales eléctricas en Irán tras conversaciones “positivas” y “productivas”

Ante el cierre casi completo del estrecho de Ormuz y la restricción del espacio aéreo en los países que rodean el golfo Pérsico, los puertos situados en la costa occidental del reino están funcionando como una ruta de enlace más segura para el tránsito hacia y desde la región.

A unas tres horas por carretera al norte de Yeda, un extenso oleoducto de 1.126 kilómetros ha sido adaptado para permitir la salida de crudo saudí hacia los petroleros que aguardan en otro puerto del mar Rojo, Yanbu.

Estrecho de Ormuz
Estrecho de Ormuz Foto: Getty

Los puertos omaníes de Sohar y Salalah, junto con Khor Fakkan en Emiratos Árabes Unidos y Yeda en Arabia Saudita, han cobrado protagonismo como opciones indispensables para canalizar los envíos de forma directa hacia la península arábiga.

“En esta coyuntura no hay parámetros definidos dentro del sector. El tiempo de llegada de la mercancía depende por completo de la estrategia adoptada por la naviera responsable”, señaló Ronan Boudet, responsable de inteligencia de contenedores en Kpler, firma dedicada al análisis del comercio internacional.

Trump sugiere replicar estrategia venezolana en Irán : “tal vez encontremos a alguien así”

Después de cuatro semanas de conflicto, la prioridad se orienta ahora a hallar alternativas eficaces que permitan garantizar el abastecimiento de productos en supermercados y farmacias a lo largo de toda la región.

Por su parte, Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aseguró de que Teherán “hundirá” en el golfo Pérsico a quienes ataquen “infraestructura crítica” iraní, en plena tensión en la zona por el ultimátum de Estados Unidos, ahora extendido hasta el viernes, para que Irán reabra el paso de Ormuz.

Misiles la región kurda iraquí
Esta imagen tomada de un video proporcionado por el ejército iraní el jueves 29 de septiembre de 2022, misiles lanzados durante un ataque contra la región kurda iraquí. (Iranian military via AP) Foto: AP

“Si cometen un error respecto a la infraestructura crítica de Irán, los paralizaremos y los hundiremos en el Golfo Pérsico”, aseguró en declaraciones recogidas por la agencia IRNA, en la que redobla el pulso a Washington en plena amenaza con atacar centrales eléctricas e infraestructuras civiles vitales.

En este sentido, Rezai revierte el ultimátum dado por Donald Trump e insiste en que se acerca el plazo final para salir del atolladero que representa la guerra para Estados Unidos.

Con información de Europa Press*