Estados Unidos dice que muerte de Niño Guerrero, jefe de Tren de Aragua, “envía un mensaje claro a América Latina”

Un alto funcionario del Pentágono sostuvo este sábado que la muerte del líder de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua “envía un mensaje claro a América Latina” sobre el compromiso del gobierno del presidente Donald Trump de combatir el narcotráfico.

“Fue neutralizado”: Venezuela confirmó la muerte de alias Niño Guerrero y reveló detalles de la operación conjunta con EE. UU.

Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua, fue abatido en una operación militar estadounidense en coordinación con las autoridades de Venezuela, anunciaron Washington y Caracas el viernes por la noche.

“La muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio. El Departamento de Guerra y la Coalición Anticártel de las Américas (A3C) seguirán cumpliendo la promesa del presidente Trump”, afirmó el sábado en X Patrick Weaver, subjefe de gabinete del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Fundado en Venezuela, el Tren de Aragua fue designado como organización terrorista por Estados Unidos y también opera en Colombia, Perú y Chile.

Trump confirmó el viernes en redes sociales que el Comando Sur de Estados Unidos había realizado un ataque “rápido y letal” contra el jefe del Tren de Aragua.

Su mensaje iba acompañado de un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio rodeado de vegetación antes de que se produzca una explosión, que levanta una nube de humo.

Venezuela confirmó el viernes poco después que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, había sido “neutralizado” y que hubo “enfrentamientos” con integrantes de “estructuras de delincuencia organizada”.

Este sería el video del ataque que acabó con la vida de alias Niño Guerrero, temido líder del Tren de Aragua

La noticia la dio a conocer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido por su alias de Niño Guerrero, habría muerto en un ataque del Comando Sur de EE. UU.

“En mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos realizó un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder de Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, dijo Trump.

El presidente norteamericano aseguró que durante mucho tiempo, el Tren de Aragua ha estado librando la guerra contra sus ciudadanos, mientras que “los líderes débiles dejaron a Estados Unidos indefensos y a la defensiva”.

El Gobierno de Venezuela también confirmó oficialmente la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, a través de un comunicado en el que reveló detalles de la operación conjunta con Estados Unidos.

“En el marco de una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos, en el sureste del estado Bolívar, fueron desarticuladas estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona”, señaló el Gobierno venezolano en el comunicado.