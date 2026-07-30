Venezuela normaliza sus relaciones con otro país de Latinoamérica: “Comienzan una nueva etapa”

El Gobierno de Chile anunció el jueves que acordó un plan con Venezuela para restablecer sus relaciones bilaterales mediante la apertura de servicios consulares, tras su ruptura en 2024 debido a las tensiones políticas entre los entonces mandatarios Gabriel Boric y Nicolás Maduro.

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En julio de 2024, el gobierno chavista ordenó el retiro de su personal diplomático de Chile y de otros seis países, luego de que estos solicitaran la “revisión completa de los resultados” de las elecciones en las que se había declarado ganador a Maduro.

“Se ha logrado este acuerdo trascendente que nos permite avanzar paso a paso en la normalización de las relaciones (...). A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa”, dijo el presidente José Antonio Kast desde el palacio presidencial.

🔴#HoyEsNoticiaCNN | Presidente José Antonio Kast y reanudación de relaciones bilaterales con Venezuela: "Quiero valorar la disposición del gobierno venezolano y saludar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la disposición a avanzar en esta hoja de ruta conjunta""



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El acuerdo “nos va a permitir avanzar en los tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico”, agregó el mandatario.

El quiebre de las relaciones entre ambos países representaba un obstáculo para la política migratoria de Kast, que busca expulsar a la mayoría de los 330.000 migrantes indocumentados que residen en Chile, en su mayoría venezolanos.

El mes pasado, Chile envió ayuda humanitaria y equipos de rescate a Venezuela tras los devastadores terremotos que dejaron miles de muertos.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, participa en conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia en Moscú, el 1 de marzo de 2019. Foto: AP

Días antes, Perú y Venezuela acordaron iniciar un “proceso progresivo” de “reanudación” de sus relaciones diplomáticas, suspendidas en 2024 luego de que el gobierno peruano calificara de “fraude” la reelección de Nicolás Maduro.

“En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales”, señalaron en un comunicado conjunto.