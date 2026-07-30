“Lo lamento en público”: Ricardo Roa se refirió a sus temas personales y confirmó que no se va del país

Antes de salir ante la opinión pública a presentar los resultados de su gestión al frente de Ecopetrol, la empresa más grande del país, Ricardo Roa pasó por la oficina de personal a entregar su cargo, según confirmó en rueda de prensa.

En ese escenario, dijo: “Lo lamento, lo digo en público, que temas personales hayan generado opacidad sobre lo que verdaderamente estaba sucediendo en Ecopetrol”.

Visiblemente conmovido, contó que ahora lo atacan en los sitios públicos, por lo cual dijo que tratará de resistir, al señalar que no se irá del país y que dará la cara a los órganos de justicia.

Eso si, tomará sus vacaciones, como estima que se las merece, luego de 40 años de trabajo continúo, la mayoría de los cuales en el país, aunque esporádicamente ha prestado sus servicios fuera.

“Quería estar unos días más en Ecopetrol”. En la junta reciente dijo que quería volver a cerrar el capítulo. Confesó que hubo un mutuo acuerdo: “no renuncié ni me echaron”, señaló.