MinInterior designado se pronunció frente a la elección del contralor: “Se exige que escojan a alguien anticorrupción”

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, se pronunció sobre el proceso de elección del próximo contralor General de la República. Aseguró que el Gobierno respetará plenamente la autonomía del Congreso para tomar esa decisión.

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Rodrigo Lara es el minInterior designado por el Gobierno De La Espriella. Foto: Cortesía

Planteó una serie de condiciones políticas que, a juicio del nuevo Gobierno, deberían orientar la escogencia del nuevo jefe del órgano de control.

Lara afirmó que el proceso de elección corresponde exclusivamente al Legislativo y que el Ejecutivo reconoce la soberanía del Congreso para seleccionar al funcionario. No obstante, sostuvo que los partidos que respaldan al Gobierno tienen la responsabilidad de elegir un contralor con un claro perfil anticorrupción.

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Rodrigo Lara es la mano derecha de Abelardo De La Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMAN

“El país necesita un contralor anticorrupción y no uno procorrupción”, afirmó el funcionario designado, al señalar que esa, dijo, es una exigencia compartida por los colombianos.

Además, hizo un llamado a las colectividades que integran la coalición de Gobierno para que lleguen a un acuerdo sobre un candidato propio. En ese grupo incluyó al Centro Democrático y a partidos como el Liberal, el Conservador y la U.

Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, habló del futuro contralor. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En ese contexto, Lara lanzó críticas frente a la posibilidad de que algunos de esos partidos construyan un acuerdo con el Pacto Histórico para definir el nombre del nuevo contralor.

Aseguró que un entendimiento de ese tipo sería “injustificable e impresentable”, al considerar que esa colectividad es un partido de oposición y adversario del Gobierno.

Reiteró que la administración respetará la decisión que adopte el Congreso, aunque insistió en que espera que el proceso concluya con la elección de un contralor independiente, enfocado en la lucha contra la corrupción y respaldado por los partidos que hacen parte de la coalición oficialista.