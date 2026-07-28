El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, arremete contra Gustavo Petro y advierte que no permitirá “más hechos de corrupción”

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, lanzó un fuerte pronunciamiento contra el presidente Gustavo Petro tras sus más recientes declaraciones y actuaciones, a las que calificó como incompatibles con la dignidad del cargo.

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A través de un mensaje público, Lara aseguró que un jefe de Estado “que insulta y que trata con procacidad” no comprende “la dignidad ni la altura que exige el cargo que todavía ocupa”.

El funcionario designado también cuestionó que el mandatario hubiera divulgado el historial clínico de una alta funcionaria que denunció presuntas irregularidades. “Ayer, como acto de venganza, publicó el historial clínico de una alta funcionaria que se atrevió a denunciar presuntos hechos de corrupción”, afirmó.

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Angie Rodríguez y Rodrigo Lara Foto: Semana

Lara igualmente puso en duda un proceso contractual que, según dijo, comprometería cerca de un billón de pesos y que estaría avanzando en los últimos días del actual gobierno.

“¿A quién más que a alguien que quiere apropiarse de un billón de pesos o dirigir esa contratación se le ocurre contratar ese monto en cuestión de nueve días, en los últimos días de un gobierno?”, manifestó.

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Rodrigo Lara Foto: Cortesía

En ese contexto, sostuvo que el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella recibió un mandato ciudadano para proteger los recursos públicos y vigilar el manejo del patrimonio estatal durante el proceso de transición.

“No vamos a permitir más hechos de corrupción por parte de este gobierno saliente”, concluyó Lara, en un nuevo pronunciamiento que se suma a las críticas del equipo del presidente electo frente a las decisiones adoptadas por la administración Petro en el tramo final de su mandato.