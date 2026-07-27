Angie Rodríguez estaría amenazada y le habrían exigido silencio: Rodrigo Lara revela llamada y pide no obedecer órdenes de Presidencia

Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, se pronunció sobre la polémica con Angie Rodríguez y reveló que tuvo una llamada con la gerente del Fondo Adaptación después de una publicación en la que el presidente Gustavo Petro habló de supuestos problemas psiquiátricos y pidió declararla insubsistente.

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Todo esto se da por la denuncia que hizo Rodríguez, en diálogo con Noticias RCN, en la que aseguró que el Gobierno, a menos de dos semanas de que culmine, giraría un billón de pesos desde su entidad a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

A través de su cuenta de X, Lara indicó que sostuvo una llamada con quien fuera en su momento la mano derecha de Petro. En ella también participó el director designado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, para hablar de la seguridad que la mujer tendrá durante el próximo Gobierno.

Lo más alarmante es que, según contó el ministro designado, la hoy funcionaria estaría recibiendo amenazas contra su vida.

“Ella nos confirmó que ha sido amenazada y se le ha exigido silencio. Se ha negado a autorizar el traslado de más de un billón de pesos del Fondo de Adaptación”, dijo.

Por lo mismo, le hizo un llamado a todos los funcionarios del Fondo de Adaptación para que “no obedezcan las órdenes espurias que se estén impartiendo desde la Presidencia de la República”.

“No se presten para desviar recursos públicos”, comentó de manera tajante.

Asimismo, señaló que, en atención a la instrucción dada por el presidente electo Abelardo De La Espriella, desde el momento en que asuman sus cargos, el próximo 7 de agosto, se garantizará una “protección de manera real y segura” para Angie Rodríguez.

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“Hoy los esquemas de seguridad son manipulados con criterio político y de retaliación por el actual director de la UNP, Augusto Rodríguez. Eso termina el 7 de agosto”, manifestó.

Por último, Rodrigo Lara les exigió a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Contraloría que se frene de inmediato ese traslado de dinero.

“No permitiremos que esos recursos se usen para financiar corrupción vía contratación exprés en la UNGRD. Habrá justicia”, concluyó.

Angie Rodríguez y el presidente Gustavo Petro. Foto: Guillermo Torres Reina

Esto se suma a lo que dijo Abelardo De La Espriella, quien también le pidió a las mencionadas entidades que escuchen todo lo que tiene que decir la directora del Fondo de Adaptación.

“La corrupción tendrá en mí a su principal enemigo: no más tolerancia con los corruptos”, manifestó el próximo mandatario en sus redes sociales.