Steven Cárdenas, un profesor y líder político de Pereira, denunció que en los últimos días se habrían creado por lo menos 11 páginas en la red social Facebook para atacarlo, utilizando inteligencia artificial para engañar a los usuarios con propuestas y mensajes que él asegura no haber dicho.

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“Desde el jueves, a las 3 p. m., nosotros identificamos por redes sociales explícitamente en Facebook la creación de perfiles, en menos de dos horas, que se puede crear con cualquier correo”, contó Cárdenas a SEMANA.

En esos perfiles se publicaron noticias falsas en su contra con el uso de herramientas tecnológicas.

“Hemos logrado identificar 11 perfiles de estos. El problema es que lograron pautar de manera masiva y con millones de pesos durante todo el fin de semana. Pusimos la denuncia desde el viernes. Y luego, el fin de semana, logramos identificar, a través de un grupo especializado de peritos forenses certificados, que son de la ciudad de Bogotá, logramos preservar digitalmente la cadena de custodia con todas las evidencias de las redes sociales”, dijo el exconcejal.

Todas las noticias que publicaron en su contra tenían en común que se trató de acusaciones graves en contra de Cárdenas. Por ejemplo, una de ellas decía que hacía parte del Tren de Aragua.

Asimismo, había otras noticias falsas en las que se decía que proponía la eutanasia para los animales, que fue la que más se difundió. Otras decían que supuestamente estaba de acuerdo con bajar el salario mínimo, y otra lo relacionaba con políticos con condenas por corrupción.

“La que utilizó inteligencia artificial para la voz de nosotros tenía que ver con el tema de los animales, que fue la que más se difundió. Gracias a los peritos forenses y gracias al equipo de abogados a la cabeza del doctor Juan David Cardona, que es un especialista en ciberseguridad, logramos allegar a la Fiscalía General de la Nación todos estos temas”, afirmó el exconcejal.

Steven Cárdenas hizo la denuncia. Foto: Fiscalía

Por ahora no sabe quién podría estar detrás de estos hechos, por lo que solicitó a las autoridades que puedan investigar lo sucedido.

Cárdenas asegura que ha hecho oposición a la administración municipal, pero que lo ha hecho de manera constructiva. “Por eso ha generado tanta solidaridad lo que está pasando en este momento”, afirmó.

Sobre este tema, dijo que actualmente existe un vacío legal porque no existen mayores requisitos para que una persona cree una página y empiece a difundir información falsa, como sucede en este caso. Y que no hay mayores requisitos para tener control sobre la pauta en redes sociales.