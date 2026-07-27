¿Bajará el salario para soldados y patrulleros? El presidente saliente, Gustavo Petro, envió un mensaje a los oficiales

Frente a la información que circula, según la cual un informe de empalme de la Fuerza Pública abriría la puerta para revisar la escala salarial dentro del Ejército, el presidente saliente, Gustavo Petro, se pronunció.

Lo hizo por medio de su cuenta personal de X, donde criticó la postura que estarían adoptando varios oficiales del Ejército: “Entonces, de acuerdo a algunos oficiales, que opinan en causa propia, regresar a un Ejército de castas y no a un Ejército del pueblo es bueno para el país”.

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Agregó: “Los que más exponen su vida en la confrontación es la tropa de base. Volver a criterios de jerarquización salarial de acuerdo al grado y no al peligro real es volver a un esquema aristocrático del ejército y no a un criterio democrático donde el centro real de la acción es el soldado y el patrullero”.

La molestia de Petro radica en que en su administración se aumentó la escala salarial de patrulleros y soldados, ya que, de acuerdo con información oficial, “el sueldo básico de un soldado profesional se ubicó en $2.451.267 mensuales. A ese valor base se le adicionan componentes legales obligatorios”.

Por su parte, el salario de un soldado regular es de $1.750.905. Frente al caso de los patrulleros de la Policía Nacional, el escenario es el siguiente:

El salario neto mensual de un patrullero de la Policía, del nivel ejecutivo o profesional, ronda los $3.337.463.

Un auxiliar de Policía devenga el denominado salario mínimo vital completo de $1.750.905, el cual llega a $2.000.000 si se le suma el auxilio de transporte, que es cercano a los $250.000.

En uno de los mensajes que publicó en su Gobierno, Petro aseguró que, gracias a las decisiones que ordenó para la Policía, esa institución había salido de niveles bajos de popularidad.

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“Este gobierno ha logrado sacar a la Policía Nacional de un nivel muy debajo de popularidad al corazón mayoritario de la nación. El trabajo respetuoso de los derechos humanos, de las libertades públicas, el empeño de cada patrullero o patrullera ha logrado esta victoria institucional de ganarse el alma popular”, puntualizó el mandatario saliente en esa publicación.