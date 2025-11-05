Suscribirse

Política

Gustavo Petro dijo que gracias a su Gobierno la Policía Nacional es más popular que antes. Estas son las razones

El presidente envió un mensaje de felicitación por el aniversario de la Policía.

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 10:03 p. m.
Gustavo Petro Posesión nuevo director general de la Policía Brigadier General William Oswaldo Rincón Cúpula Militar octubre 24 2025
Gustavo Petro | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El presidente Gustavo Petro no dejó pasar la ocasión y este miércoles, 5 de noviembre, envió un mensaje a la Policía Nacional en su aniversario, en una publicación en su cuenta personal de X.

El mandatario aseguró que gracias a su Gobierno, y a las medidas que ha impartido para la Policía, esa institución es más popular que antes.

“Este Gobierno ha logrado sacar a la Policía Nacional de un nivel muy bajo de popularidad al corazón mayoritario de la nación”, expresó el jefe de Estado en esa red social.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

También indicó: “El trabajo respetuoso de los derechos humanos, de las libertades públicas, el empeño de cada patrullero o patrullera ha logrado esta victoria institucional de ganarse el alma popular. Feliz cumpleaños Policía Nacional”.

A su turno, el director de la Policía, general William Rincón, también envió un mensaje por el aniversario de la institución: “Hoy somos más de 180.000 hombres y mujeres que día a día salimos de nuestros hogares con un mismo propósito. Defender a Colombia, guiados por la Constitución y, por supuesto, también por la ley. Somos seres humanos como cada uno de ustedes, que trabajan día a día por el país; trabajamos por la familia, vivimos por los valores y la dignidad con un legado inquebrantable”.

Posesión nuevo director general de la Policía Brigadier General William Oswaldo Rincón Cúpula Militar octubre 24 2025
Posesión nuevo director general de la Policía Brigadier General William Oswaldo Rincón Cúpula Militar octubre 24 2025 | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“La Policía de Colombia somos una historia de más de 134 años marcados por la valentía y el mismo orgullo, pero también por la esperanza y sobre todo por el futuro que juntos seguiremos construyendo”, dijo el oficial.

Y recalcó en un video que publicó en X: “Un país en paz, tejido desde la mano de cada uno de los colombianos. Y por supuesto, diciéndole a cada uno de nuestros policías, a lo largo y ancho de cada una de las poblaciones de este maravilloso país, que tengan unos felices 134 años de nuestra Policía Nacional de los colombianos. Siempre orgullosos de lo que construimos y de lo que somos. Y nuestro lema, Dios y Patria”.

Finalmente, varias orillas políticas mostraron su preocupación por el recrudecimiento de las acciones criminales de grupos armados al margen de la ley en varias regiones del país. Así mismo, expresaron que la Fuerza Pública perdió capacidad operativa porque el Gobierno Petro priorizó darle beneficios a peligrosos delincuentes en medio de la política de paz total.

