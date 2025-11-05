Gustavo Petro dijo que gracias a su Gobierno la Policía Nacional es más popular que antes. Estas son las razones

El presidente Gustavo Petro no dejó pasar la ocasión y este miércoles, 5 de noviembre, envió un mensaje a la Policía Nacional en su aniversario, en una publicación en su cuenta personal de X.

El mandatario aseguró que gracias a su Gobierno, y a las medidas que ha impartido para la Policía, esa institución es más popular que antes.

“Este Gobierno ha logrado sacar a la Policía Nacional de un nivel muy bajo de popularidad al corazón mayoritario de la nación”, expresó el jefe de Estado en esa red social.

También indicó: “El trabajo respetuoso de los derechos humanos, de las libertades públicas, el empeño de cada patrullero o patrullera ha logrado esta victoria institucional de ganarse el alma popular. Feliz cumpleaños Policía Nacional”.

A su turno, el director de la Policía, general William Rincón, también envió un mensaje por el aniversario de la institución: “Hoy somos más de 180.000 hombres y mujeres que día a día salimos de nuestros hogares con un mismo propósito. Defender a Colombia, guiados por la Constitución y, por supuesto, también por la ley. Somos seres humanos como cada uno de ustedes, que trabajan día a día por el país; trabajamos por la familia, vivimos por los valores y la dignidad con un legado inquebrantable”.

“La Policía de Colombia somos una historia de más de 134 años marcados por la valentía y el mismo orgullo, pero también por la esperanza y sobre todo por el futuro que juntos seguiremos construyendo”, dijo el oficial.

Y recalcó en un video que publicó en X: “Un país en paz, tejido desde la mano de cada uno de los colombianos. Y por supuesto, diciéndole a cada uno de nuestros policías, a lo largo y ancho de cada una de las poblaciones de este maravilloso país, que tengan unos felices 134 años de nuestra Policía Nacional de los colombianos. Siempre orgullosos de lo que construimos y de lo que somos. Y nuestro lema, Dios y Patria”.