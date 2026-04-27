El expresidente Iván Duque volvió a encender la pelea política con el presidente Gustavo Petro tras publicar un duro mensaje en redes sociales acompañado de varias gráficas relacionadas con narcotráfico, cultivos ilícitos e incautaciones de cocaína en Colombia.

Centro Democrático sale en defensa de Paloma Valencia y aseguran que terminará con la ‘Paz Total’ de Petro e Iván Cepeda

A través de su cuenta de X, Duque lanzó fuertes críticas contra el mandatario y aseguró que el actual Gobierno ha permitido el crecimiento del narcotráfico en el país.

“Otra vez, en el reality del Petroverso, sale el líder cósmico a cambiar los hechos con sobredosis de café. Acá se aprecia el efecto del gobierno Petro en el narcotráfico. Todas las condiciones para su expansión”, escribió el exmandatario.

El exjefe de Estado también cuestionó directamente la polémica alrededor de las cifras de la ONU sobre producción de cocaína y cultivos de coca, tema que ha generado tensiones entre el Gobierno Petro y organismos internacionales.

“¿Qué pasó con el reporte de la ONU que censuraron?”, agregó Duque en su publicación.

Las gráficas compartidas por el exmandatario muestran un crecimiento acelerado en la producción potencial de cocaína en Colombia durante los últimos años. Según las cifras expuestas, el indicador pasó de 220 toneladas métricas en 2014 a 1.918 toneladas en 2023, teniendo uno de los saltos más pronunciados entre 2022 y 2023.

Otro de los datos que llamó la atención tiene que ver con la tasa de incautación de cocaína. Mientras en 2015 el porcentaje superaba el 50 %, para 2023 cayó a 28 %, aunque en 2024 registró una leve recuperación cercana al 30 %.

Además, las gráficas evidencian un incremento sostenido de los cultivos de coca desde 2016, mientras las cifras de erradicación manual y aspersión aérea muestran una caída considerable frente a años anteriores.

Gustavo Petro responde por violencia en el país, niega “un caos de la seguridad” y dice que las cifras serían de las más bajas en años

Precisamente, el presidente Gustavo Petro ha venido defendiendo la estrategia antidrogas de su Gobierno y cuestionando las mediciones sobre producción de cocaína.

De hecho, el pasado 9 de abril publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que durante 2025 se logró una reducción de 4.000 hectáreas de cultivos ilícitos de coca en Colombia, cifra que presentó como un avance de su administración.

En ese pronunciamiento, Petro afirmó que “es la tercera vez en la historia” que el país logra disminuir la cantidad de cultivos ilícitos y sostuvo que los indicadores relacionados con narcotráfico no pueden analizarse únicamente desde la producción potencial de cocaína.

Las declaraciones del mandatario se dieron en medio de la controversia por los informes de Naciones Unidas y tras las críticas de sectores de oposición, como Iván Duque, que insisten en que las cifras actuales reflejan una expansión del narcotráfico durante el actual Gobierno.