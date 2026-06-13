A una semana de la segunda vuelta presidencial, y cuando a su candidato, Iván Cepeda, no parecen sonreírle las encuestas, el presidente Gustavo Petro optó como estrategia sacar pecho y mostrar algunas de las obras de infraestructura que ha realizado durante su gobierno.

Este sábado, 13 de junio, el presidente publicó en sus redes sociales los alcances del hospital de Nazareth, un caserío alejado del municipio de Uribia en la alta Guajira, un departamento donde a Petro le fue bien en las urnas en el 2022 y que Iván Cepeda volvió a conquistar, al menos en la primera vuelta presidencial.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Los electores le sonrieron a Cepeda el 31 de mayo, pese al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que tuvo como epicentro ese municipio porque se quedó, prácticamente, sin la solución al problema de agua que sus pobladores enfrentan desde hace decenas de años.

“Esto es un gobierno de la vida. Este es el nuevo hospital de Nazareth en el norte de la Guajira. No es solo el edificio, son equipos de salud que visitan las rancherías, son las mejores tecnologías y sus especialistas en un lugar donde morían, por miles, los niños por desnutrición”, escribió Petro textualmente.

Y añadió: “Hemos desplomado la tasa de mortalidad por desnutrición infantil en la Guajira en un 68% de los que nos entregó el anterior gobierno de Iván Duque/ Restrepo”.

José Manuel Restrepo y Gustavo Petro. Foto: Semana

Aunque no lo dijo, el presidente hizo referencia a la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, quien fue ministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque.

“Se burlaban porque pusimos los hospitales móviles, en carpas; después d 8.700 atenciones médicas, de más de 300 nacimientos de bebés , de cero muertes maternas y de eso muertes de niños menores de un año, este hospital se traslada de Nazareth, Guajira, donde ya quedó su hospital amplio y fijo y se va para el Catatumbo a ayudar a la gente”, añadió en otro mensaje.

Petro entregó la obra este viernes y lo acompañó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: Foto 1: Podcast Me Vale / Foto 2: Podcast Me Vale / Foto 3: Colprensa

Además, el presidente volvió a referirse a un tema que adoptó en su campaña como promesa, pero que no ha tenido mayor respuesta por parte de su administración que completa cuatro años en menos de dos meses: la crisis de las tarifas de energía en la región Caribe. El gobernador de ese departamento, Yamil Arana, aseguró que este problema no puede seguir considerándose un exclusivamente regional.

Sobre el tema, Petro dijo: “Una y otra vez ésta propuesta de socialización nacional de pérdidas de energía en el Caribe ha sido bloqueada en el Congreso por los propios congresistas caribeños organizados tras la familia Char y su banco, como por la justicia constitucional en la emergencia económica”.

Dijo que no hay que olvidar que “fue la familia financiadora de Cambio Radical que dirige la familia Char la que se quedó con la cédula con Electricaribe en la zona oriental del Caribe, no hizo inversiones y se llevó centenares de millones de pesos a Panamá, sin investigación penal alguna. Mi decisión es liquidar Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”.

Agregó: “El programa Colombia Solar que ya arrancó en Barranquilla donde estuve personalmente en su arranque barrial, tiene 8 billones de presupuesto aprobado en vigencias futuras listo para extenderse en el Caribe transformando las casas, hoy fuente de pérdidas empresariales por falta de pago en autogeneradoras de energía eléctrica limpia. Miro con buenos ojos que las regalías que se distribuyen en el Caribe sean fuente de financiación de energías limpias, pero creo que la empresa a configurar debe ser nacional para garantizar la inversión cuantiosa de Colombia Solar. El congreso debe por ley, hasta ahora no aprobada, permitir que Ecopetrol genere energía eléctrica para el público”.