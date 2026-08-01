El presidente Gustavo Petro, publicó un mensaje en sus redes sociales después de que la defensa de Angie Rodríguez, el abogado Wilson Ruíz, anunciara que interpondrán una tutela para que la insubsistencia sea revertida y se garanticen sus derechos.

Defensa de Angie Rodríguez anuncia acciones legales tras ser declarada insubsistente por el Gobierno Petro: “Es una violación”

“Abelardo; puede restituir a Angie, aunque, Wilson, ya ha servido a sus propósitos” comenzó diciendo el jefe de Estado saliente.

“A Angie, porque me siento hombre digno, no la volveré a molestar con su salud , le consiganré lo que le debo de mi sueldo porque al no poder manejar mi cuenta por la OFAC la delegué a.pahar los gatos míos y de mis seres queridos” [sic], dijo Petro.

Abelardo; puede restituir a Angie, aunque, Wilson, ya ha servido a sus propósitos



A Angie, porque me siento hombre digno, no la volveré a molestar con su salud , le consiganré lo que le debo de mi sueldo porque al no poder manejar mi cuenta por la OFAC la delegué a.pahar los… https://t.co/I9nPwI7SmI — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 2, 2026

“No tengo problema en publicar mis extractos como hace poco lo hice, siempre los gastos míos los he pagado con mi sueldo, como paciente tiene derechos que respeto”, continuó.

Después, el mandatario colombiano cuestionó a Wilson Ruiz por la supuesta compra de votos y cuestionó los resultados tras las elecciones en el Congreso.

“El señor, Wilson Ruiz Orejuela, tiene algo por qué responder: Le pregunto: ¿usted señor Wilson Ruiz Orejuela, excandidato poco afortunado para la elecciones a Congreso por el movimiento de la extrema derecha, no compró votos a 100.000 pesos? Le pregunto en mi derecho a la petición”, aseveró.

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Presidencia

Ruiz había argumentado previamente que la tutela está respaldada porque se trató de una violación a los derechos laborales de Angie Rodríguez, porque actualmente ella goza de estabilidad laboral reforzada, pues está incapacitada.

El pasado lunes 27 de julio, el presidente Gustavo Petro pidió públicamente, a través de su cuenta oficial de X, al ministro de Hacienda, Germán Ávila, declarar insubsistente a Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación.

La determinación adoptada por el mandatario se hizo pública apenas un día después de que la funcionaria manifestara su preocupación ante la supuesta intención del Gobierno nacional de retirar más de un billón de pesos de la entidad, cuando faltaban pocos días para que se llevara a cabo el proceso de transición hacia la nueva administración.

Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación. Foto: Alejandro Acosta

Cabe recordar que esta denuncia causó gran malestar en el presidente Petro, quien, por medio de sus redes sociales, arremetió con dureza contra Rodríguez y pidió su salida del Gobierno al ministro Ávila, la cual se materializó este 1 de agosto.