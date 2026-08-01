Dos subintendentes de la Policía fueron asesinados este sábado en el corregimiento Santiago Pérez, en el municipio de Ataco, Tolima.

Los funcionarios, según información conocida por SEMANA, realizaban actividades de control en una de las vías del corregimiento cuando dos delincuentes en motocicleta les tendieron un una trampa.

Al ser requeridos por los uniformados, los delincuentes hicieron caso omiso a la señal de pare, generándose una persecución.

Metros más adelante, los policías fueron emboscados por otras personas armadas que les dispararon en varias ocasiones.

Los uniformados Yeiferzon Meneses Aranda y Edinson Cuesta Pizarro murieron. Las autoridades están tratando de corroborar si su armamento fue hurtado.

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