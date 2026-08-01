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Asesinan a dos policías en emboscada y atentado con explosivos en Ataco, Tolima: esto se sabe

El atentado sucedió en el corregimiento Santiago Pérez.

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Redacción Semana
1 de agosto de 2026 a las 6:29 p. m.
El informe de captura presentado por los uniformados que adelantaron este procedimiento fue clave para que un juez de Pasto enviara a la cárcel a los dos presuntos asaltantes.
El informe de captura presentado por los uniformados que adelantaron este procedimiento fue clave para que un juez de Pasto enviara a la cárcel a los dos presuntos asaltantes. Foto: Francisco Calderón

Dos subintendentes de la Policía fueron asesinados este sábado en el corregimiento Santiago Pérez, en el municipio de Ataco, Tolima.

Los funcionarios, según información conocida por SEMANA, realizaban actividades de control en una de las vías del corregimiento cuando dos delincuentes en motocicleta les tendieron un una trampa.

Al ser requeridos por los uniformados, los delincuentes hicieron caso omiso a la señal de pare, generándose una persecución.

Metros más adelante, los policías fueron emboscados por otras personas armadas que les dispararon en varias ocasiones.

Los uniformados Yeiferzon Meneses Aranda y Edinson Cuesta Pizarro murieron. Las autoridades están tratando de corroborar si su armamento fue hurtado.

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