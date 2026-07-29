A pocas horas de Bogotá, la ‘Ciudad de las piscinas’ y dos municipios más que son encantadores en Tolima

El Tolima continúa convirtiéndose en uno de los departamentos con mayor variedad turística de Colombia. Sus municipios ofrecen opciones para los viajeros que buscan descanso, historia, cultura o contacto con la naturaleza, volviéndose destinos ideales para escapadas de fin de semana.

El tranquilo pueblo del Tolima para disfrutar de un buen descanso en medio de piscinas naturales y miradores

Entre todos ellos, Melgar, Honda y Murillo destacan por la variedad de experiencias que brindan y por el creciente interés que despiertan entre viajeros nacionales.

Melgar mantiene el liderazgo como el municipio más turístico del departamento. Ubicado en el oriente del Tolima y a pocas horas de Bogotá, se ha convertido durante décadas en uno de los lugares favoritos para vacaciones familiares y planes de descanso.

Parque principal de Melgar (Tolima) Foto: Alcaldía de Melgar

Su clima cálido, la amplia oferta hotelera y las diferentes opciones de centros recreativos lo han posicionado como un referente para quienes buscan diversión y comodidad.

Conocido como la “Ciudad de las Piscinas”, Melgar ofrece hoteles, clubes y fincas turísticas con espacios acuáticos para todas las edades.

Además, en los últimos años ha fortalecido su propuesta con restaurantes, actividades ecológicas y experiencias relacionadas con la naturaleza, lo que le permite recibir visitantes durante prácticamente todo el año.

Honda, Murillo y Mariquita Foto: Crédito: Getty Images / Ministerio de Comercio, Industria y Turismo / Gobernación del Tolima / API

Aunque Melgar continúa siendo el principal destino del Tolima, Honda también ha ganado protagonismo gracias a su riqueza histórica.

Llamada la “Ciudad de los Puentes”, conserva calles empedradas, construcciones coloniales, iglesias y museos que recuerdan su pasado como uno de los puertos fluviales más importantes del país.

El turismo histórico y patrimonial ha impulsado el crecimiento de Honda, donde los visitantes disfrutan recorridos por el centro histórico, la gastronomía local y diferentes festivales culturales.

Cinco planes para hacer en la ciudad perdida del Tolima, paradisíaco destino a cuatro horas de Bogotá

Sin embargo, su infraestructura turística todavía es menor frente a la de Melgar, por lo que recibe una cantidad menor de viajeros.

De igual forma, Murillo se ha consolidado como uno de los destinos naturales más llamativos del departamento. Su cercanía con el parque Nacional Natural Los Nevados, los paisajes de páramo, las aguas termales y las rutas para senderismo atraen a quienes prefieren experiencias rodeadas de montaña y tranquilidad.

Este municipio ha despertado el interés de turistas que buscan principalmente alejarse del turismo tradicional y descubrir lugares naturales poco concurridos. Aunque aún enfrenta desafíos relacionados con conectividad, alojamiento e infraestructura, su crecimiento demuestra el potencial turístico que tiene.