El país de Latinoamérica que conquista los rankings de turismo de lujo para 2026, según Condé Nast Traveler

Latinoamérica es un destino que cautiva a millones de viajeros por su enorme diversidad cultural, natural e histórica. En una misma región, los turistas encuentran playas paradisíacas, selvas tropicales, montañas nevadas, desiertos, ciudades coloniales y metrópolis modernas, que lo hacen único.

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En medio de ese mar de posibilidades, un país destaca en los rankings de turismo de lujo para 2026 y resulta de especial interés para visitarlo. Se trata de Perú, un país que destaca por su diversidad geográfica, riqueza cultural y el valor de sus paisajes emblemáticos.

Por estas razones, la revista Condé Nast Traveler lo incluyó en su lista de los destinos más bellos del mundo para este 2026. En el ranking titulado “Los 28 países más bonitos del mundo, de Argentina a Tanzania”, se destacan las bondades de este lugar para los viajeros interesados en vivir experiencias únicas y diferentes.

Machu Picchu, en el valle de Urubamba, es uno de los principales destinos turíticos de Perú. Foto: AFP

En la publicación se indica que escogieron los países más bonitos del mundo de todos los continentes, ya sea porque son Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, tienen hermosas playas o sus paisajes son como de otro mundo que parecen sacados de una novela del escritor británico Tolkien.

¿Cuáles son los atractivos de Perú?

Para la reconocida publicación internacional de turismo, las vistas panorámicas y los misteriosos muros de piedra de Machu Picchu merecerían un viaje por sí mismos, pero este país latinoamericano tiene mucho que ofrecer más allá de sus ruinas incas.

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En la larga lista de atractivos se encuentran, por ejemplo, el Cañón del Colca, uno de los más profundos del mundo, el cual es famoso por sus laderas cubiertas de cambios agrícolas escalonados y su épico avistamiento de aves.

Ubicado dentro del Valle del Colca, este es uno de los mayores destinos turísticos, no solo de la región de Arequipa, sino en general del país. Aquí se desarrollan actividades variadas que conquistan tanto a los turistas interesados en los deportes de aventura, como a quienes disfrutan de planes relacionados con la cultura ancestral y los amantes de la naturaleza.

Reserva Natural Paracas, uno de los grandes atractivos turísticos de Perú. Foto: Getty Images

También está la Reserva Nacional de Paracas otra zona de gran riqueza ecológica en la que se observan los pingüinos de Humboldt moviéndose despreocupadamente por la arena roja de las playas.

Gastronomía

Un capítulo aparte merece su gastronomía, pues si bien se trata de un país con una gran oferta de lugares para visitar, la gastronomía es una de sus grandes fortalezas y por la que llegan muchos viajeros, gracias a su diversidad de sabores, ingredientes y tradiciones culinarias.

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Su cocina es el resultado de la fusión entre las culturas indígenas y la influencia española, africana, china, japonesa e italiana, lo que ha dado origen a una de las propuestas gastronómicas más reconocidas del mundo. Platos emblemáticos como el ceviche, el lomo saltado, el ají de gallina y la causa limeña atraen a viajeros que buscan descubrir la identidad cultural del país a través de su comida.

La gastronomía es uno de los principales atractivos de Perú. Foto: Getty Images

Allí se pueden recorrer mercados tradicionales, participar en festivales gastronómicos, visitar regiones productoras de café, cacao o pisco, y conocer técnicas ancestrales de cultivo y preparación de alimentos.

Toda esta riqueza ha convertido a la cocina peruana en un motor del turismo, posicionando al país como un destino imperdible para quienes desean combinar historia, cultura y sabores únicos en un mismo viaje.