El pueblo colombiano con ‘clima de seda’ que esconde una de las cuevas más grandes del país

Colombia es un destino imperdible para conocer y en su múltiple oferta se encuentra el departamento de Santander, que destaca, entre otros aspectos, por sus lindos paisajes, historia, aventura, cultura y gastronomía.

El pueblo de Santander nominado a ser uno de los más bellos del mundo; un paraíso para el turismo rural y de naturaleza

Uno de sus mayores atractivos es el Cañón del Chicamocha, uno de los paisajes naturales más representativos del país, junto con pueblos como Barichara, reconocido por su arquitectura de piedra y sus calles coloniales.

Esta región del país se ha consolidado como un atractivo interesante para los amantes de la aventura, ya que cuenta con destinos para practicar actividades como rafting, parapente, senderismo, espeleología y otros deportes en escenarios naturales.

Sus pueblos históricos y coloniales también hacen parte de su oferta y uno de ellos es Zapatoca, reconocido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como uno de los Best Tourism Villages en 2023, consolidándose como uno de los más lindos y especiales del mundo para hacer turismo rural.

Este es considerado uno de los municipios bonitos de Santander. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Zapatoca/API.

Se le conoce como la “Ciudad del clima de seda” por registrar una temperatura promedio de 19 grados, que resulta muy agradable no solo para sus habitantes, sino para quienes deciden visitar este destino.

En este lugar destacan sus construcciones coloniales y se pueden visitar cuevas, miradores, además de contemplar la naturaleza en la que destacan sus bellos paisajes, además de disfrutar de su rica gastronomía.

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Sitios de interés

En este municipio, los viajeros encuentran diversidad de planes y actividades para desarrollar y en la lista de lugares para conocer están la Calle Lengerke, la Cueva del Nitro, el pozo del ahogado, el mirador Los Guanes, balnearios naturales y la Casa de Ejercicios, que es patrimonio cultural.

Específicamente, la Cueva del Nitro es uno de los lugares imperdibles para vivir una experiencia diferente. Es considerada una de las más grandes del país y se dice que sus galerías subterráneas recorren varios kilómetros, llegando incluso a cercanías de municipios vecinos.

Allí los aventureros pueden realizar diversos recorridos. Uno corto es de un kilómetro de extensión, pero si se quiere hacer en su totalidad, puede tardar varias horas, incluso buena parte del día.

Zapatoca destaca entre los mejores pueblos del mundo para hacer turismo rural. Foto: Getty Images/iStockphoto

En este místico sitio, los viajeros tienen la posibilidad de observar espeleotemas, que son formaciones creadas a partir de la filtración de agua y que se han creado con la evolución de la tierra. Estos recorridos se deben hacer con guías especializados y para ello, diversas agencias cuentan con la prestación de este tipo de servicios.

La calle Lengerke se ubica a pocas manzanas del parque principal. Se trata de una empinada cuesta de 245 escalones, que lleva hasta el antiguo camposanto, en donde reposan los restos de ilustres habitantes, entre ellos el inmigrante alemán Geo Von Lengerke, de acuerdo con información de Cotelco Santander.

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Para los amantes de los planes naturales está el Mirador Los Guanes, que se encuentra a 10 minutos del casco urbano y que ofrece una linda panorámica de los cañones de los ríos Suárez, Chicamocha y Sogamoso. También hay balnearios naturales que son un plan para no perderse.