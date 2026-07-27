Perú es un destino que les ofrece a los viajeros una combinación de historia, cultura, naturaleza y una de las gastronomías más reconocidas del mundo. En su territorio, los turistas se encuentran con sitios emblemáticos como Machu Picchu, el Valle Sagrado de los Incas, el lago Titicaca y las líneas de Nazca, entre otros.

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Machu Picchu es uno de los lugares más emblemáticos de este país sudamericano porque representa el legado y la grandeza de la civilización inca. Esta antigua ciudadela fue construida en el siglo XV sobre una montaña de los Andes y destaca por la precisión de su arquitectura en piedra, sus terrazas agrícolas y su integración con el paisaje montañoso.

Además de su valor histórico, enamora a los viajeros con su entorno natural. Es un lugar rodeado de montañas cubiertas de vegetación y atravesado por el río Urubamba, que ofrece lindas panorámicas y una gran biodiversidad.

Machu Picchu es uno de los sitios más visitados en Perú. Foto: Getty Images

Es tan relevante que fue fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y cada año a miles de viajeros que buscan conocer de cerca uno de los símbolos más representativos de Perú y de América Latina.

¿Cuáles son los mejores meses para visitarlo?

Si bien es un destino al que se puede ir en gran parte del año, lo cierto es que hay meses en los que resulta un poco más económico y con un clima saludable. Uno de ellos es abril, pues el final de las lluvias deja los paisajes muy verdes, con días cada vez más despejados y no es una temporada alta por lo que las aglomeraciones bajan y los precios no son muy elevados.

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Este es considerado un mes de transición donde no hay mucha gente por lo que los senderos y circuitos permiten recorrer la ciudadela con calma y mejor visibilidad. Es una época del año en la que predominan los días despejados y verdes, con lluvias muy ligeras y ocasionales.

Vista general de la antigua ciudadela inca de Machu Picchu, en el valle de Urubamba. Foto: AFP

Otro mes recomendado es octubre, que muestra un clima estable antes de que inicien las precipitaciones fuertes de fin de año. Mayo y septiembre también son una opción; sin embargo, al estar más cerca de la temporada alta, los precios ya empiezan a subir.

Sin importar las lluvias

La temporada baja en la que visitar Machu Picchu sale más económico es entre noviembre y marzo, pero estos son meses que se caracterizan por ser lluviosos. Si el viajero busca una experiencia más privada y económica, este es el mejor momento, pero se debe tener en cuenta que algunas rutas pueden estar más resbaladizas. Esta temporada es ideal para los que prefieren una experiencia más relajada, sin tanto estrés y con un presupuesto más ajustado.