La mágica cascada en Colombia donde ‘llueve hacia arriba’ mientras se desafía la gravedad

Colombia tiene destinos turísticos naturales que parece sacados de una historia de fantasía. Uno de ellos se encuentra en la Serranía de La Macarena, en el departamento del Meta, donde la combinación de selva, montañas y cascadas ha convertido este sitio en uno de los destinos más llamativos para quienes disfrutan del ecoturismo y los paisajes poco comunes.

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En esta región está Ina Nagui, conocido también como el Salto de Dios, una cascada que sorprende por un fenómeno capaz de desconcertar a cualquiera que la visite. Aunque el agua cae con fuerza desde lo alto, parte del rocío es impulsado nuevamente hacia arriba por las intensas corrientes de viento que chocan contra la pared rocosa, creando la ilusión de que está lloviendo al revés.

Este efecto óptico creó la expresión de que en este rincón de Colombia “llueve hacia arriba”, una característica que ha despertado la curiosidad tanto de turistas locales como de los internacionales. Más allá de la explicación científica, el espectáculo natural sigue siendo uno de los principales atractivos de la zona.

@aventurer0x Aventura al Salto de Dios Cima de Serranía de la Macarena Prepárate para vivir una gran experiencia en la cima de la Serrania de la Macarena, misma que baña caño cristales en el departamento del Meta, este destino tiene paisajes muy prometedores, entre estos tenemos una caída de agua impresionante, Salto de Dios (INA-NAGUI) lugar donde llueve hacia arriba que es quizás la cascada más alta de Colombia, también conoceremos cuevas, manantiales, geoglifos, abismos y mucho más. Fechas: 28 de febrero al 01 de marzo mayo 16 y 17 Saliendo desde Bogotá el viernes anterior a las 05:00 pm Ruta: Bogota, Villavicencio, Granada, Mesetas, Cima de la serranía la Macarena. (240 kms de asfalto y 40 kms de off Road) Costos por persona: $500.000 si vas en vehículo propio hasta la cascada (Moto o camioneta) $ 650.000 con transporte desde Mesetas (Para quienes no cuenten con vehículo apropiado para off Road) El trayecto de Mesetas a la cascada es destapado con piedra suelta, barro y pasos difíciles, “No se recomienda llevar carro bajito, moto deportiva o moto con llantas pisteras” Es preferible irse en la camioneta 4x4 contratada! (Capacidad para 10 personas) Requisitos✔: Zapatos para agua y barro, gafas de sol, linterna, traje de baño, ropa cómoda, gorra, bloqueador y sobre todas las ganas y buena energía para esta ruta. Incluye🎫: Alimentación (2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena) Hospedaje 2 noches Ingreso a las cascadas y a la caverna Guías locales Ingreso a la cascada caños negros Seguro médico x 2 dias Fotos y videos en alta resolución Tomas aéreas con dron Separa tu cupo con tan solo 100.000 pesos Escríbenos al WhatsApp 3106252030 ♬ sonido original - aventurer0x

Este lugar también tiene un profundo significado cultural. Según relatos que ha recopilado Radio Nacional, Ina Nagui significa “Dios sustentador, Dios proveedor”, un nombre relacionado con las creencias del pueblo indígena Guayupe, que habitó esta región mucho antes de la llegada de los colonizadores.

Para estas comunidades, el lugar temía un importante valor espiritual y representaba la conexión entre la naturaleza y las fuerzas sagradas.

@palulis ¿Será esta la cascada más alta de Colombia? 💦🍃🇨🇴 Ubicada en lo profundo de la Serranía de la Macarena, una montaña parece estar dando a luz a una caída de agua de 651 metros. 📍Salto De Dios, Serranía de la Macarena 🇨🇴 #Mesetas #serraníadelamacarena #saltodedios #Colombia #lugaresmagicos ♬ sonido original - sevillaciudad

Además del famoso salto, la Serranía se La Macarena ofrece una enorme riqueza ambiental gracias a la convergencia de ecosistemas andinos, amazónicos y de la Orinoquía. Esta condición favorece una biodiversidad excepcional, con especies de flora y fauna que convierten al territorio en uno de los más valiosos del país.

Los recorridos turísticos suelen incluir caminatas guiadas, observación de aves y visitas a otros atractivos naturales que quedan cerca, siempre bajo recomendaciones de conservación para proteger el ecosistema.

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Los operadores insisten en respetar los senderos establecidos y evitar cualquier acción que pueda alterar el entorno.

Con su mezcla de misterio, historia indígena y belleza natural, el Salto de Dios sigue convirtiéndose en uno de los destinos más sorprendentes de Colombia, demostrando que la naturaleza todavía guarda fenómenos capaces de desafiar la percepción y dejar sin palabras a quienes tienen la oportunidad de contemplarlos.