El nombre de este municipio antioqueño se relaciona con una característica de algunos animales, un destino con diversidad cultural

Frontino es uno de los municipios que integran la subregión del occidente de Antioquia, una de las nueve que conforman este departamento, el más poblado de Colombia.

Ubicado a 135 kilómetros de Medellín, es reconocido por su producción de panela, diversidad cultural, zonas verdes y herencia ancestral, de acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel.

“Frontino es destacado también por todas sus festividades. Es un municipio al que le encanta la celebración y que tiene lugares por conocer y disfrutar”, subraya la publicación.

La ciudad colombiana que es reconocida entre las mejores para caminar en el mundo; es considerada un destino de “innovación y arte”

Adicionalmente, en su territorio, hay una presencia grande de comunidades indígenas pertenecientes a los resguardos emberá.

De acuerdo con el portal Corregimientos de Antioquia, el nombre Frontino se debe al “afloramiento de roca de color claro del cerro Plateado, que domina el panorama de la cabecera”. Puntualmente, la palabra Frontino indica “la presencia de una mancha blanca o lucero en la frente de los caballos y otros animales”.

Historia

La Gobernación afirma que Frontino fue fundado en 1806 y, posteriormente, en 1850, fue erigido como municipio mediante una ordenanza departamental.

En materia económica, además de la panela, otros productos por los que se destaca el municipio son el café, el maíz y el cacao. Adicionalmente, las actividades ganadera y minera tienen relevancia.

El municipio también es conocido con los apodos de la ‘Perla del Occidente’ y la ‘Ciudad Dulce, Cálida y Cordial’.

Este es municipio es considerado un distrito panelero. Foto: Tomado de portal web: Guía Cisneros

Atractivos

Entre sus principales atractivos se encuentra el cerro Plateado.

“Tiene mucha vegetación y cuenta con una excelente ruta para realizar senderismo. Es un ideal para conectar con la naturaleza y desconectarte de lo demás”, destaca Antioquia Travel.

Otro lugar imperdible es el corregimiento de Murrí, el cual tiene atractivos como el río Chaquenoda, la laguna de Pegadó, entre otros.

El Choquenoda es considerado como un gran lugar para disfrutar de paisajes, del agua y de lo natural.

Este es el municipio más caliente de Antioquia; su temperatura se ha acercado a los 40 grados, una de las más altas del país

El Chorro de San Pedro es otro cuerpo de agua, ubicado en el corregimiento El Cerro, que permite darse un refrescante baño y respirar aire puro, ideal para compartir en familia.

El corregimiento Nutibara es también un lugar imperdible para visitar. “El corregimiento más conocido del municipio, un hermoso lugar que recoge diferentes atractivos naturales. Es un lugar que sin duda debe recorrer”, asegura el portal turístico antioqueño.

En el centro del municipio, la basílica menor de Nuestra Señora del Carmen es otra parada ineludible. Es una basílica de estilo gótico que “tiene columnas forradas con láminas de oro y su altar está construido en mármol. Es una obra realizada por los Padres Carmelitas”.

Finalmente, el Parque de las Orquídeas también es reconocido como atractivo. Es un parque nacional natural de gran diversidad en vegetación.