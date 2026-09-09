El destino cerca de Bogotá que pocos visitan y esconde paisajes y calles llenas de encanto

En Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, hay diversidad de lugares que permiten realizar planes muy distintos a poca distancia de la capital. En sus alrededores, los viajeros encuentran pueblos con arquitectura tradicional, montañas, embalses, páramos, cascadas, senderos y espacios para practicar diferentes actividades al aire libre.

El municipio de Cundinamarca que comparte nombre con una ciudad de Israel, un destino de clima cálido e ideal para el descanso

Por eso, para los habitantes y visitantes de la capital, recorrer estos lugares es una alternativa para desconectarse de la rutina, disfrutar de la naturaleza, conocer la cultura y disfrutar diferentes preparaciones gastronómicas sin tener que hacer largos desplazamientos.

Uno de esos lugares que es ideal para una salida de un fin de semana es Cucunubá, ubicado a solo dos horas de Bogotá. De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, este municipio está en la provincia de Ubaté y conserva un marcado carácter rural relacionado con tradiciones agropecuarias.

Capilla de Nuestra Señora de Lourdes en Cucunubá, Cundinamarca. Foto: Cortesía -Alcaldía Municipal de Cucunubá Cundinamarca

Cucunubá es conocido por su patrimonio arquitectónico colonial, su entorno natural y su tranquilidad, con espacios ideales para el turismo de naturaleza.

Los encantos del parque principal

Uno de los espacios que más llama la atención es su parque principal, el cual engalana el centro del municipio con la frondosidad de sus árboles y la belleza de las especies vegetales.

Así es la ‘ventana de la luna’, el destino de Cundinamarca destacado internacionalmente por sus condiciones para el turismo sostenible

También está la Iglesia del Divino Salvador, reconocida por ser un monumento arquitectónico y que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos precisamente por su construcción.

Es un destino indicado para quienes disfrutan la tranquilidad y los planes al aire libre, gracias a que tiene varios sitios de interés.

Por ejemplo, está la Laguna de Cucunubá, un escenario natural rodeado de montañas, apropiado para caminatas, contemplación del paisaje y avistamiento de aves. Desde los sectores elevados cercanos se obtienen panorámicas de la laguna y del valle de Ubaté.

Estación de tren en Cucunubá, Cundinamarca. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Cucunubá Cundinamarca / API

Sitios especiales para el senderismo

A esta se suma el Cerro de los Buitres, también conocido como Peña del Buitre, un mirador que ofrece vistas de la laguna, el valle y el casco urbano, además de que es un espacio ideal para el senderismo.

En este municipio se encuentra, además, el Distrito de Manejo Integrado Juaitoque, que se constituye en una alternativa para quienes buscan recorrer áreas naturales y disfrutar de los paisajes rurales del municipio.

Así es el municipio de Cundinamarca de clima templado y diversos atractivos naturales; está a dos horas de Bogotá

Así mismo, está el Bosque de Cucunubá, que permite realizar caminatas y cabalgatas en medio de un entorno boscoso.

A los encantos coloniales y naturales de Cucunubá se suman sus tejidos de lana que hacen parte de los atractivos culturales. Según Colombia Travel, este municipio mantiene una tradición artesanal relacionada con la lana de oveja y la elaboración de ruanas, cobijas y otras prendas que pueden ser adquiridas en una escapada a este lugar.