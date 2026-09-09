¿Cuáles son los mejores meses para visitar Cancún y aprovechar su temporada seca y clima agradable?

Cancún se ha consolidado como uno de los grandes referentes turísticos de México y del Caribe por una combinación de playas de arena blanca, aguas turquesas, infraestructura hotelera, conectividad aérea y una amplia oferta de actividades.

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Es un destino que se caracteriza por ofrecer una variedad de experiencias. Los viajeros pueden practicar actividades acuáticas, visitar cenotes, recorrer reservas naturales, conocer zonas arqueológicas como Chichén Itzá y Tulum o disfrutar de una amplia oferta gastronómica y de entretenimiento.

A esto se suma una importante infraestructura turística que incluye hoteles, resorts, restaurantes y servicios pensados para recibir visitantes de diferentes partes del mundo.

De diciembre a abril, la temporada alta

Esta ciudad se caracteriza por su clima cálido durante buena parte del año. Sin embargo, entre diciembre y abril se presenta una de las condiciones climáticas más favorables, con temperaturas cálidas, menor humedad y pocas posibilidades de precipitaciones.

Las playas de Cancún son muy reconocidas a nivel mundial. Foto: 123rf

El sitio web Turismo City indica que en estos meses la temperatura promedio es de 28 grados centígrados y las lluvias son escasas. Dadas estas características, La visibilidad bajo el agua es óptima, por lo que es ideal para practicar actividades como buceo y snorkel.

No obstante, se debe tener presente que este periodo coincide con los meses de mayor demanda turística, por lo que los precios de los vuelos y alojamientos pueden aumentar, por lo que la recomendación es planear el viaje con anticipación.

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Por el contrario, si el viajero lo que busca es reducir gastos y disfrutar de las playas con una menor cantidad de turistas, los meses de mayo y noviembre pueden ser buenas alternativas, pues al tratarse de periodos de transición, suelen ofrecer un equilibrio entre condiciones climáticas agradables y una menor afluencia de visitantes.

Así las cosas, la fecha ideal para visitar y disfrutar de los encantos de Cancún dependerá de si la prioridad es encontrar buen clima, ahorrar dinero o disfrutar de una experiencia más tranquila.

Cancún es un destino imperdible cuando se piensa en unas vacaciones. Foto: Geography Photos/Universal Image

¿Qué se puede hacer en Cancún?

Como ya se mencionó, esta ciudad tiene una amplia oferta para los viajeros, pero hay algunos lugares que son icónicos y vale la pena conocer. Por ejemplo, está la zona hotelera que es el corazón turístico de Cancún, famoso por sus extensas playas de arena blanca, aguas turquesas, hoteles y una amplia oferta de restaurantes y entretenimiento.

Un sitio más es el Museo Maya, un espacio dedicado a la historia y cultura de la civilización maya. Este lugar exhibe piezas arqueológicas y se encuentra junto a la zona arqueológica de San Miguelito.

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Para los amantes de las artesanías está Mercado 28, un sitio especial para comprar recuerdos y probar comida mexicana. Su ambiente permite acercarse a una faceta más local de la ciudad, más allá de la zona hotelera.