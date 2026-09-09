A 4 horas de Bogotá: el pueblito de Boyacá que enamora con postres ancestrales y amasijos

A pocas horas de Bogotá, Tununguá se presenta como una escapada que combina sabores tradicionales y paisajes boyacenses. Este pequeño municipio, ubicado a unas cuatro horas de la capital y tres de Tunja, tiene en sus amasijos sus mayores atractivos para quienes disfrutan el turismo gastronómico de la región boyacense.

Seis platos típicos de Boyacá que sí o sí debería probar durante su viaje a este departamento

Aunque la arepa boyacense es una de las preparaciones más conocidas, el departamento ofrece muchas otras opciones hechas principalmente con maíz. Un producto que hace parte de la vida campesina.

Entre ellas aparecen las mantecadas, las colaciones y los envueltos, además de bebidas y platos que guardan recetas tradicionales locales.

En Tununguá las preparaciones con maíz aparecen con facilidad y “son el pan de cada día”. Los visitantes pueden encontrar chicha de maíz, envueltos, mantecadas, colaciones, sancocho de gallina y plátano asado, entre comidas típicas.

La variedad convierte al municipio en una parada interesante para probar sabores caseros de Boyacá.

Uno de los productos que más llaman la atención es el envuelto de mazorca o de maíz, una preparación ligada a la cocina campesina. Puede llevar queso, bocadillo o simplemente maíz, según la receta y el gusto de quien lo prepara. Su presencia cotidiana hace que sea fácil encontrarlo fresco.

Para probar estos amasijos, la Plaza de Mercado es uno de los puntos clave, especialmente durante los “Domingos de Mercado”. Ese día, las cocineras llegan con envueltos calientes y “recién hechos”, por lo que resulta una buena oportunidad para comer preparaciones frescas. También hay panaderías frente al parque principal municipal.

Allí, además de los envueltos, se consiguen mantecadas, colaciones, galletas, rosquillas y arepas, entre otros productos. Los viajeros también pueden acercarse a los paradores y tiendas de las veredas altas, donde estos sabores se disfrutan mientras se contemplan miradores y paisajes del municipio, como la cascada Peña Blanca.

Además de comer, el municipio ofrece planes para completar la visita. La iglesia principal y la plaza permiten conocer parte de su arquitectura, mientras que el parque de las frutas y el árbol de Ariza acercan a los visitantes a espacios naturales.

El municipio boyacense donde la mazamorra chiquita y las almojábanas son una delicia, un destino con historia y riqueza natural

El mirador Ancamay es otra opción para quienes buscan buenas vistas, y la biblioteca pública ofrece un espacio para conocer más sobre la historia local y acercarse a distintos géneros literarios. Así, Tununguá mezcla gastronomía, naturaleza y cultura en un solo recorrido.