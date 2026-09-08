El destino antioqueño donde el queso dulce es una delicia, un postre tradicional que encanta a los viajeros

Antioquia se ha consolidado como un destino ideal para los viajeros. En sus tierras los turistas encuentran naturaleza, cultura, aventura y gastronomía, que se pueden vivir en sus diferentes municipios.

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Las preparaciones típicas de la región son uno de los grandes atractivos, pues a través de sus diferentes platos los viajeros tienen la posibilidad de conocer la identidad antioqueña y sus saberes tradicionales.

La cocina paisa destaca por recetas que han sido transmitidas entre generaciones, a la vez que cada subregión incorpora ingredientes y costumbres propias. De hecho, la Gobernación ha impulsado el turismo gastronómico y creó un Decálogo de la Comida Paisa a partir de una investigación sobre los sabores tradicionales de 28 municipios.

Uno de los productos que vale la pena probar y que es muy autóctono es el “Queso dulce de Urrao”, que es un emblema de la repostería tradicional antioqueña y particularmente de este municipio, según Turismo Antioquia Travel. No se trata de un queso como tal, sino de un dulce artesanal elaborado con leche entera que combina una textura suave con un sabor delicadamente dulce y natural.

El queso dulce de Urrao es uno de los alimentos imperdibles en este municipio. Foto: Antioquia es Mágica/API.

Es una delicia perfecta para acompañar el café, disfrutar como postre o compartir en familia. Esta preparación trae consigo la esencia del pueblo de Urrao y la calidez de sus tradiciones. Se dice que este dulce, más que un postre, es memoria viva de este destino antioqueño, ubicado a menos de cuatro horas de Medellín.

Otros encantos de Urrao

Quienes están de viaje por Urrao, además de probar este rico producto, tienen la oportunidad de conocer sitios de interés, que resultan únicos. Se le conoce como el “paraíso perdido” de Antioquia y es un municipio que combina paisajes de montaña y una amplia biodiversidad, características que lo han convertido en un destino atractivo para quienes buscan experiencias de naturaleza, aventura y cultura.

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En lo referente a naturaleza está, por ejemplo, la Reserva Colibrí del Sol, dedicada a la conservación de esta especie, y el Valle del Penderisco, atravesado por el río que lleva el mismo nombre y conocido como la “firma de Dios” por la particular forma de su cauce. En este entorno se pueden hacer actividades como senderismo, trekking, rafting y tubbing.

El Valle del Penderisco en Urrao, Antioquia Foto: Créditos - Alcaldía Municipal de Urrao en Antioquia

La oferta se completa con el Parque Nacional Natural Las Orquídeas, un territorio de gran diversidad de ecosistemas y especies, donde habitan animales como el oso de anteojos, la nutria, la guagua, el mono aullador y la marimonda chocoana, además de diversas aves.

Urrao es un destino especialmente atractivo para quienes disfrutan de la naturaleza y la aventura, pues en su territorio se pueden recorrer senderos, hacer avistamiento de aves y explorar otras actividades al aire libre.

Todo ello convierte a Urrao en una alternativa para viajeros que buscan alejarse de los destinos convencionales y adentrarse en uno de los territorios naturales más singulares de Antioquia.