La ciudad latinoamericana reconocida como la más atractiva del mundo para visitar en 2026

Diversos destinos de Latinoamérica han sido reconocidos como ideales para visitar en 2026. En diferentes listados internacionales, lugares de Colombia, Argentina, Brasil y Perú, entre otros, marcan diferencia, consolidando a la región como una oportunidad para conocer y vivir experiencias diferentes.

La ciudad latinoamericana reconocida como la mejor del mundo para comer en 2026

En ese marco, la prestigiosa publicación británica Wanderlust Magazine realizó los Wanderlust Reader Travel Awards, los cuales permiten a viajeros de múltiples países votar por sus destinos favoritos en distintas categorías. En el último ranking, Buenos Aires fue seleccionada como la ciudad más atractiva y deseada del planeta para viajar en 2026.

El reconocimiento obtenido por la capital argentina no responde únicamente a la votación, sino que reúne una serie de atributos que han contribuido a consolidar su atractivo entre viajeros de distintas partes del mundo, que destacan diferentes aspectos como su cultura, su gastronomía y su dinamismo urbano.

La Plaza de Mayo es uno de los lugares emblemáticos de Buenos Aires, Argentina. Foto: Getty Images

Uno de los aspectos que se resaltan es que Buenos Aires mantiene una amplia oferta cultural durante todo el año. La ciudad cuenta con más de 150 museos y 280 teatros, además de una agenda que incluye festivales, conciertos, ferias y diferentes expresiones artísticas.

A esto se suma su gastronomía, que combina los sabores y recetas tradicionales de Argentina con nuevas tendencias y propuestas innovadoras. Esta diversidad se refleja tanto en restaurantes de larga trayectoria como en establecimientos más recientes que exploran nuevas formas de interpretar la cocina local.

También está el ambiente creativo que caracteriza a sus distintos barrios, los cuales fueron resaltados por los votantes internacionales. Estos elementos contribuyen a crear una experiencia urbana atractiva para quienes llegan a conocer la ciudad.

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Lugares de interés

En Argentina, los viajeros encuentran diversos sitios que resultan de interés y que son imperdibles de visitar. Por ejemplo, están Caminito y La Boca, unas de las zonas más coloridas y reconocibles de Buenos Aires. Son lugares famosos por sus fachadas, arte callejero y fuerte vínculo con el tango.

Otra opción es el Teatro Colón, uno de los grandes referentes culturales y arquitectónicos de la ciudad, reconocido por su acústica.

Buenos Aires es uno de los destinos imperdibles para visitar en Latinoamérica. Foto: Getty Images

A estos sitios se suma el barrio Recoleta, uno de los más tradicionales de la ciudad, con arquitectura de gran valor y el célebre Cementerio de la Recoleta, donde numerosas bóvedas tienen reconocimiento como monumentos históricos nacionales.

Puerto Madero es otro sitio de interés, una zona que representa la faceta más moderna de Buenos Aires, con paseos junto al río, restaurantes y el emblemático Puente de la Mujer, diseñado por Santiago Calatrava.

Tampoco puede faltar el Obelisco, uno de los grandes símbolos porteños, que se encuentra en una zona dinámica de la ciudad, cerca de teatros, restaurantes, librerías y otros espacios de entretenimiento. Sin duda, es un lugar imperdible.