A través de sus redes sociales, la modelo colombiana Akima, reconocida, entre otros trabajos, por interpretar a ‘Rebeca’ en la adaptación de Netflix de ‘Cien años de soledad’, hizo una delicada denuncia pública contra el director mexicano Mauricio Sierra por el presunto uso de su imagen, sin permiso, con inteligencia artificial.

Según relató la joven, cuyo nombre de pila es Laura Sofía Grueso, ya conocía al director y tenía referencias sobre el propósito de estas creaciones antes de descubrir las imágenes en las que aparecía su rostro. Sin embargo, aseguró que nunca imaginó que su imagen terminaría siendo utilizada de esta manera.

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Además, señaló que estos avatares se desarrollarían para realizar campañas publicitarias de marcas de lujo, información que aseguró obtener justamente cuando conoció al director mexicano.

“Son personajes que siento que tienen variaciones de mi cara, los crearon, entre comillas, con el fin de hacer campañas con marcas de lujo en Europa, porque su casa productora es de París”, comentó la modelo.

En su publicación, Akima expresó su indignación tras descubrir estas publicaciones, pues admitió que “fue un poco perturbador”. Además, cuestionó las motivaciones detrás de estas creaciones y manifestó su sorpresa por el hecho de que un director, a quien conoció y sabe que trabaja con personas morenas y que ha desarrollado parte de su trayectoria junto a comunidades, estuviera involucrado en una estrategia de este tipo.

Para la modelo colombiana, se trata de una práctica con la que no está de acuerdo porque, más allá del uso de la Inteligencia Artificial, está en contra de la apropiación de los rasgos de las personas latinoamericanas con fines comerciales.

“No me parece inocente querer apropiarse de los rostros latinoamericanos para venderlos en un mercado europeo y estadounidense”, manifestó, dejando clara su inconformidad.

Por otro lado, Akima recordó que cuando conoció a Mauricio, hace aproximadamente seis años, se enteró que “él creaba estos personajes porque no encontraba estas caras en el mundo y como no las encontraba, quería ofrecer estas caras que no existen a sus clientes”.

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Sin embargo, tras encontrar su propio rostro y distintas variaciones del mismo en las publicaciones de las dos casas productoras de Mauricio, descubrió que no siempre se trata de rostros inexistentes, sino que, en realidad, algunas de esas imágenes están inspiradas en personas reales, incluso que él mismo conoce.

Por eso, la modelo colombiana reiteró su rechazo ante este tipo de prácticas con IA que, desde su perspectiva, “expropian” a las personas de su rostro para “configurarlas a sus fantasías”.