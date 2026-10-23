Cuidado con Mercurio retrógrado: así afectará a su signo este sábado 24 de octubre, según Walter Mercado

Los números de la suerte despiertan el interés de quienes participan en juegos de azar y buscan referencias para seleccionar sus apuestas. En ocasiones, las creencias astrológicas y los horóscopos se convierten en una fuente de consulta para quienes siguen estas prácticas.
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A continuación, se detalla el panorama astral para esta jornada, acompañado de sus números de la suerte.
Signos de Fuego: Aries, Leo y Sagitario
Signos zodiacales y fortuna celestial: Aries experimentarán un cambio cósmico tras la lluvia de estrellas Foto: Getty Images/iStockphoto
- Aries (20 de marzo - 18 de abril): La presencia de Mercurio retrógrado invita a reducir la velocidad de las reflexiones mentales y evaluar el lenguaje antes de comunicarse. Según el reporte divulgado, es un momento favorable para pausar planes pausados o atender asuntos del pasado sin tomar decisiones apresuradas.
- Números de suerte: 4, 17, 29.
- Leo (22 de julio - 21 de agosto): La energía del día señala la necesidad de reajustar proyectos creativos y la proyección pública. Se sugiere no firmar ni iniciar proyectos definitivos sin antes revisar los términos. Adicionalmente, el texto prevé la reaparición de contactos de negocios que exigirán paciencia.
- Números de suerte: 7, 21, 30.
- Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre): Se proyectan pausamientos o cambios de fecha en planes de viaje, estudios u orígenes de proyectos a largo plazo. La recomendación central es revisar itinerarios y mantener la calma ante posibles retrasos temporales.
- Números de suerte: 8, 20, 31.
Signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio
Signo del horóscopo Tauro en los doce zodíacos con estrellas y galaxias. Foto: Getty Images/iStockphoto
- Tauro (19 de abril - 19 de mayo): El mapa de predicciones enfoca la jornada en la revisión de acuerdos, finanzas y hábitos diarios. Se destaca la conveniencia de entablar conversaciones pendientes con familiares para esclarecer situaciones y consolidar la estabilidad emocional.
- Números de suerte: 6, 14, 33.
- Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre): Bajo la influencia de su planeta regente, Virgo es llamado a canalizar su capacidad analítica para verificar documentos, fechas y compromisos. El texto aconseja mantener una postura flexible ante posibles imprevistos.
- Números de suerte: 4, 12, 28.
- Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero): Se sugiere cautela extrema en el ámbito profesional y contractual. La recomendación es no firmar compromisos sin una lectura previa detallada y fijar límites claros en el entorno laboral.
- Números de suerte: 10, 15, 34.
Signos de Aire: Géminis, Libra y Acuario
Destino Zodiacal Tras Lluvia de Estrellas: Entre el 11 y el 14 de agosto, la lluvia de estrellas Perseidas augura cambios en el destino Libra Foto: Getty Images/iStockphoto
- Géminis (20 de mayo - 19 de junio): Al ser su planeta regente, la fase retrógrada fomenta la reestructuración de proyectos o escritos inconclusos. Se insiste en revisar dos veces los mensajes de texto o correos electrónicos antes de enviarlos para evitar confusiones.
- Números de suerte: 5, 11, 26.
- Libra (22 de septiembre - 22 de octubre): Se abren espacios para renegociar acuerdos o abordar desacuerdos en el ámbito sentimental y social. La recomendación gira en torno a la paciencia y a la escucha activa antes de emitir opiniones definitivas.
- Números de suerte: 9, 16, 27.
- Acuario (19 de enero - 17 de febrero): El foco de la predicción está en los canales de comunicación, redes sociales y proyectos colaborativos. Es recomendable corroborar publicaciones e información compartida para eludir errores de interpretación.
- Números de suerte: 11, 22, 5.
Signos de Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis
Piscis Foto: Getty Images/iStockphoto
- Cáncer (20 de junio - 21 de julio): El tránsito astral activa memorias o emociones familiares no resueltas. El informe sugiere atender las necesidades propias y del núcleo cercano mediante el diálogo y la intuición antes de reaccionar.
- Números de suerte: 2, 18, 24.
- Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre): Las recomendaciones apuntan a la discreción, el análisis de estrategias personales y la resolución de asuntos de carácter reservado. Se sugiere evaluar minuciosamente qué información compartir y cuál mantener en reserva.
- Números de suerte: 1, 13, 25.
- Piscis (18 de febrero - 19 de marzo): Aflora una mayor sensibilidad sobre experiencias o conversaciones pasadas que requieren cierre definitivo. Se desaconsejan las determinaciones impulsivas y se sugiere actuar con prudencia en el ritmo cotidiano.
- Números de suerte: 10, 19, 25.