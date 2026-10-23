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Hinchas de Junior piden la salida de ocho jugadores: fuerte protesta con humo negro y marcha fúnebre

Fue una pancarta, con la cara tachada de los ocho futbolistas, en el partido de Junior contra Águilas Doradas.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

23 de octubre de 2026 a las 10:12 p. m.
Protesta en Barranquilla: hinchas de Junior (izq.) piden la salida de ocho jugadores.
Protesta en Barranquilla: hinchas de Junior (izq.) piden la salida de ocho jugadores. Foto: Izq: tomado de X: @ToqueSports - API / Der: Colprensa.

Este viernes, 23 de octubre, los hinchas de Junior de Barranquilla hicieron una fuerte protesta en el estadio Romelio Martínez. Fue previo al partido contra Águilas Doradas, por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-ll.

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Humo negro y una marcha fúnebre, además de las caras de algunos jugadores de Junior. Así protestaron los hinchas tiburones, en medio de los malos resultados del cuadro bicampeón de Colombia.

Un revuelo absoluto causó la protesta en redes sociales. Además, quedó clara la lista de futbolistas que los hinchas de Junior no quieren ver más en el equipo, donde destacan los siguientes:

  1. Pablo Ortiz
  2. Edwin Herrera
  3. Jefferson Martínez
  4. Fydriszewski
  5. Sarmiento
  6. Jesús Rivas
  7. Paiva
  8. Kevin Pérez

Aunque el humo se dispersó con el pasar de los minutos, la pancarta con la cara de los futbolistas siguió durante el partido.

¿Nuevo técnico para Junior de Barranquilla en 2027?

La prensa cercana al equipo barranquillero anticipa un revolcón en la nómina para 2027. Según informan, varios de los futbolistas que terminan contrato con Junior no serán renovados, así como también suenan refuerzos de primer nivel.

Junior de Barranquilla presentó una propuesta a Sebastián Beccacece para dirigir al club en 2027; el entrenador analiza el plan y pide un contrato de al menos dos temporadas”, reveló el medio ecuatoriano MROFF.

Además, a estos jugadores se les acaba el contrato, y se desconoce si alguno va a seguir en el equipo:

  1. Jefferson Martínez (arquero, 33 años)
  2. Edwin Herrera (lateral derecho, 28 años)
  3. Juan David Ríos (mediocampista, 34 años)
  4. Harold Rivera (mediocampista, 33 años)
  5. Yimmi Chará (delantero, 35 años)
  6. Teófilo Gutiérrez (delantero, 41 años)

De esos, Juan David Ríos expresó su deseo de seguir. Lo hizo el pasado jueves, 22 de octubre, en diálogo con el programa Medio Tiempo de Win Sports.

“Ese es el deseo mío. Todavía no se me ha notificado, eso no se ha hablado. Esperamos terminar bien, con orgullo, como lo he dicho”, arrancó afirmando Ríos.

“Estoy muy feliz acá en la institución, en la ciudad, entonces esperamos. Estoy pidiéndole a Dios que se dé. En definitiva, los que tienen la decisión son los directivos”, añadió.