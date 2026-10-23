Hinchas de Junior piden la salida de ocho jugadores: fuerte protesta con humo negro y marcha fúnebre

Este viernes, 23 de octubre, los hinchas de Junior de Barranquilla hicieron una fuerte protesta en el estadio Romelio Martínez. Fue previo al partido contra Águilas Doradas, por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-ll.

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Humo negro y una marcha fúnebre, además de las caras de algunos jugadores de Junior. Así protestaron los hinchas tiburones, en medio de los malos resultados del cuadro bicampeón de Colombia.

Un revuelo absoluto causó la protesta en redes sociales. Además, quedó clara la lista de futbolistas que los hinchas de Junior no quieren ver más en el equipo, donde destacan los siguientes:

Pablo Ortiz Edwin Herrera Jefferson Martínez Fydriszewski Sarmiento Jesús Rivas Paiva Kevin Pérez

Aunque el humo se dispersó con el pasar de los minutos, la pancarta con la cara de los futbolistas siguió durante el partido.

¡FUERTE PROTESTA❌! Un sector de la tribuna de Junior mostró carteles de varios jugadores en compañía de HUMO NEGRO y una MARCHA FÚNEBRE. 🚫 Aparecen las fotos de: Pablo Ortiz, Edwin Herrera, Jefferson Martínez, Fydriszewski, Sarmiento, Jesús Rivas, Paiva y Kevin Pérez. https://t.co/Adcm0ITKhV — Toque Sports (@ToqueSports) October 24, 2026

¿Nuevo técnico para Junior de Barranquilla en 2027?

La prensa cercana al equipo barranquillero anticipa un revolcón en la nómina para 2027. Según informan, varios de los futbolistas que terminan contrato con Junior no serán renovados, así como también suenan refuerzos de primer nivel.

“Junior de Barranquilla presentó una propuesta a Sebastián Beccacece para dirigir al club en 2027; el entrenador analiza el plan y pide un contrato de al menos dos temporadas”, reveló el medio ecuatoriano MROFF.

Junior de Barranquilla presentó una propuesta a Sebastián Beccacece para dirigir al club en 2027; el entrenador analiza el plan y pide un contrato de al menos dos temporadas. https://t.co/dPDHc0xj51 — MROFF (@MrOFFSIDER) October 22, 2026

Además, a estos jugadores se les acaba el contrato, y se desconoce si alguno va a seguir en el equipo:

Jefferson Martínez (arquero, 33 años) Edwin Herrera (lateral derecho, 28 años) Juan David Ríos (mediocampista, 34 años) Harold Rivera (mediocampista, 33 años) Yimmi Chará (delantero, 35 años) Teófilo Gutiérrez (delantero, 41 años)

De esos, Juan David Ríos expresó su deseo de seguir. Lo hizo el pasado jueves, 22 de octubre, en diálogo con el programa Medio Tiempo de Win Sports.

“Ese es el deseo mío. Todavía no se me ha notificado, eso no se ha hablado. Esperamos terminar bien, con orgullo, como lo he dicho”, arrancó afirmando Ríos.

🦈⚽ “El deseo mío es renovar, pero todavía no se me ha notificado, esperamos terminar bien. Estoy feliz acá y pidiéndole a Dios que se dé” Juan David Ríos, volante de Junior. #MedioTiempoWIN https://t.co/Je8oxcF73N — Win Sports (@WinSportsTV) October 22, 2026

“Estoy muy feliz acá en la institución, en la ciudad, entonces esperamos. Estoy pidiéndole a Dios que se dé. En definitiva, los que tienen la decisión son los directivos”, añadió.