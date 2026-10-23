Flamengo retumba en Sudamérica y pide ser finalista de Libertadores: fuerte reclamo amenaza a Estudiantes

El Flamengo de Brasil pidió de forma oficial ante la Conmebol que lo declare vencedor del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, que se jugó en el Maracaná de Río de Janeiro, por la presunta inclusión indebida del defensa Marcos Rojo, titular en el club argentino.

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El equipo carioca, campeón de Copa Libertadores 2025 y ya clasificado al Mundial de Clubes 2029, quedó eliminado de la competencia al caer 3-2 en la tanda de penales con Estudiantes que era visitante en el Maracaná, tras empate 0-0 en los 180 minutos.

Según la Agencia AFP y medios sudamericanos como Diario Olé de Argentina y CNN Brasil, Flamengo presentó una denuncia en la que considera que Marcos Rojo jugó inhabilitado el jueves en la vuelta.

¿Y porqué su indebida inclusión? Marcos Rojo no pudo disputar el partido de ida, la semana pasada en La Plata, porque no fue incluido a tiempo en la lista de Estudiantes, pero sí lo hizo en la revancha en Río de Janeiro porque recibió una habilitación del tribunal arbitral (TAS).

Jorge Carrascal, de Flamengo, perdió ante Estudiantes de Cetré y Monsalve Foto: Getty Images

Flamengo argumenta que la inclusión del defensa argentino violó las reglas de la Conmebol, la entidad que rige al fútbol sudamericano, más allá del veredicto del TAS que lo dejaba habilitado.

Estudiantes deberá presentar sus descargos

Fuentes del sur del continente indican que el elenco argentino ya recibió la notificación del recurso presentado por el Flamengo y tiene hasta el martes de la próxima semana para presentar su descargo.

El caso pasará posteriormente a la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, que deberá decidir sobre el mismo. Si la situación sale favorable para Flamengo, este club pide que sea inscrito en la final, dejando por fuera a Estudiantes.

Por ahora, Estudiantes de La Plata disputará la final de la Libertadores contra el Palmeiras el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

Estudiantes clasificó en los penaltis

El finalista se definió en penaltis, siendo casi una hazaña para Estudiantes con 10 jugadores en el Maracaná, tras una expulsión al minuto 50 que puso contra las cuerdas a un club super favorito al título, uno de los más ricos de Sudamérica y que lideraba el favoritismo en la previa.

Una tanda en la que Fernando Muslera fue gran figura y sacó su casta de mundialista para llevar a Estudiantes a la final de Copa Libertadores y tapar un poco el blooper de Edwuin Cetré. Tras tres errados, Flamengo entró en lágrimas y le dio el cupo de finalista al ‘Pincha’.