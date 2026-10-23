Lo que Atlético Nacional necesita para clasificar al Mundial 2029: Palmeiras y Estudiantes mueven la tabla

El Mundial de Clubes 2029 empieza a conocer a sus clasificados y, en la zona Conmebol, Palmeiras de Brasil y Estudiantes de La Plata de Argentina buscan definir otro cupo tras Flamengo, equipo que ya está en la Copa del Mundo por conquistar la Copa Libertadores de 2025.

Final Libertadores y Sudamericana: Los colombianos que estarán en Barranquilla y Montevideo

Último anuncio de Conmebol sobre la final de Sudamericana en Colombia: firmado decreto

El equipo colombiano que más se acerca a la clasificación es Atlético Nacional, por su ubicación en el ranking de la Conmebol, que otorga dos cupos a los mejores clasificados que no hayan ganado la Copa Libertadores.

Este ranking acumula puntos desde la fase de grupos de la Copa Libertadores: tres por clasificar y por cada partido ganado; el empate da uno y se suman tres más por avanzar de ronda.

Al final del período 2025–2028, los dos mejores puntajes obtendrán su boleto directo. Atlético Nacional tiene opciones por esta vía si se le dificulta ser campeón.

En 2029 se disputará la segunda edición del Mundial de Clubes, tras el debut en Estados Unidos, que dejó al Chelsea de Londres como campeón.

🏆🌎 Así está la TABLA DE CLASIFICACIÓN de Sudamérica al MUNDIAL DE CLUBES 2029. ⚠️ Recordemos que hay un cupo máximo de DOS EQUIPOS POR PAÍS, a menos que sea a través de ganar la Copa Libertadores. ⁉️ ¿Opiniones? https://t.co/PzQaaSmEa3 — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 23, 2026

El equipo verde aparece en el puesto 25 de la clasificación, con dos ediciones por jugar en las que puede sumar más puntaje, escalar posiciones o alzar el título continental.

¿Qué necesita Atlético Nacional para clasificar?

Es decir, que ante la tarea complicada, no queda de otra que ir a la edición 2027 e intentar ganar. Ya si no alcanza el trofeo, meterse en la final o semifinal le permitirá una gran acogida de puntos que aceleraría sus probabilidades de cupo.

Jugadores de Atlético Nacional Foto: Atlético Nacional

No solamente eso, sino que en 2028 lo tendrá que volver a intentar con números casi perfectos si no es campeón. A estas alturas, no tiene margen de error, esperando también que varios de los rivales en Sudamérica no clasifiquen o sumen la menor cantidad de puntos.

Clasificar a Libertadores 2027 es clave

En este remate de temporada, Atlético Nacional tiene dos vías para clasificar a la Copa Libertadores. La primera y más directa es por la reclasificación, donde tiene más de 20 puntos de diferencia en la primera posición y eso le sería suficiente para ir a la fase previa.

La otra, que le permitiría evitar la fase previa, es ser campeón de la Liga BetPlay. Con la estrella 19 en su vitrina, le será suficiente para acceder directamente a la fase de grupos de la Libertadores y sumar tres puntos más en el ranking por participar en esta instancia.