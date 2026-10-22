Final Libertadores y Sudamericana: Los colombianos que estarán en Barranquilla y Montevideo

El técnico Néstor Lorenzo ve las competencias de la Conmebol y es inevitable que no lance una sonrisa por la participación colombiana con integrantes y potenciales convocados a la Selección Colombia. El entrenador argentino alista el próximo llamado para el doblete ante Chile y varios que conquistan Sudamérica suman puntos.

De Flamengo vs. Estudiantes salió otro finalista de Copa Libertadores: definido rival de Palmeiras

Fifa tiene nuevo Mundial: será en 2028 y dos clubes colombianos buscan clasificarse

En las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, siete futbolistas colombianos estarán en competencia. Como dato adicional, cuatro de ellos fueron titulares en los partidos de vuelta de semifinales. Por su parte, cuatro colombianos con dos equipos argentinos y tres con brasileños esperan ser campeones en noviembre.

En lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, Jhon Arias fue titular en el Palmeiras, en la clasificación a la final de la Copa Libertadores. En el Allianz Parque de Sao Paulo, Flu anotó un gol para el 2-2 en el global y todo se definió en penaltis a favor del ‘Verdao’.

En el otro partido de Copa Libertadores, Flamengo con Jorge Carrascal desde el pitazo inicial no pudo clasificar a la final y también se definió en penaltis ante Estudiantes de La Plata, con Edwuin Cetré y Miguel Monsalve en la lista. El ‘Pincha’ es el otro finalista.

La final se jugará el 28 de noviembre en el Centenario de Montevideo.

Colombianos en la Copa Sudamericana

En el partido de Boca Juniors contra Vaso Da Gama jugado en el Maracaná, el Xeneize es el finalista de la Copa Sudamericana con dos colombianos como figuras: el portero Álvaro Montero y el volante Sebastián Villa, que eliminaron al Vasco Da Gama de Carlos Cuesta, Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza.

En el otro partido de semifinales, el turno fue para Kevin Castaño, quien disputó los 90 minutos en la caída 2-0 del Atlético Mineiro ante el City Torque de Uruguay, pero el 3-0 en la ida les alanzó para la clasificación. El volante ha superado algunas de las críticas que recibió al comienzo y se consolida en la formación titular.

Otro de los colombianos que puede estar inscrito en la final de la Sudamericana es el delantero Mateo Cassierra, quien está lesionado, pero podría estar de vuelta para la final en Montevideo.

La final se jugará el próximo 21 de noviembre en el Metropolitano de Barranquilla.

Boca Juniors - Copa Sudamericana

Sebastián Villa y Álvaro Montero

Atlético Mineiro - Copa Sudamericana

Kevin Castaño y Mateo Cassierra

Palmeiras - Copa Libertadores

Jhon Arias

Estudiantes de La Plata - Copa Libertadores

Miguel Monsalve y Edwuin Cetré