De Flamengo vs. Estudiantes salió otro finalista de Copa Libertadores: definido rival de Palmeiras

Partidazo en el Maracaná de Río de Janeiro que define el otro finalista de la Copa Libertadores 2026. A primera hora, el turno fue para Palmeiras y ahora Flamengo y Estudiantes definieron en penaltis en Río de Janeiro.

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Un partido de vuelta lleno de táctica, donde Estudiantes de La Plata pudo soportar al Flamengo en sus intenciones de asegurar el pase y poder abrir el marcador para ir encaminando su presencia contra Palmeiras.

Sin embargo, el club argentino mostró su casta copera, dio la pelea y tuvo eficiencia defensiva para alejar al ‘Mengao’ del juego colectivo, y con 10 jugadores más de media hora.

Estudiantes estuvo lejos de mostrarle miedo a Flamengo y por momentos le quitó la pelota y posesión le dio para intentar escaramuzas en la zona ofensiva. El 0-0 permitía una gran actuación de las defensas brasileñas y argentinas, donde la prioridad del cero se impuso en los 180 minutos.

La principal novedad pasó por la expulsión de Baltasar Rodríguez sobre el minuto 50 y Estudiantes de La Plata tuvo que llegar con 10 jugadores al final para los penaltis. Su poderío físico y orden táctico llevó al ‘Pincha’ a que Flamengo desesperara y no lograra salir de la marca zonal que propuso el visitante para desesperarlo y neutralizar las acciones.

Flamengo vs. Estudiantes Foto: Getty Images

Una de las jugadas más claras del partido sucedió sobre el minuto 81 cuando el ecuatoriano Gonzalo Plata recibió un gran pase que rompió la línea defensiva, pero el uruguayo Fernando Muslera leyó la jugada y salió rápidamente para achicar y dejar sin opciones al atacante de Flamengo.

Todo se definió en penaltis

Tras mantenerse el 0-0 tanto en la ida como en la vuelta de las semifinales, el finalista se definió en penaltis, siendo casi una hazaña para Estudiantes con 10 jugadores en el Maracaná, que puso contra las cuerdas a un club super favorito al título, uno de los más ricos de Sudamérica y que lideraba el favoritismo en la previa.

Una tanda en la que Fernando Muslera fue gran figura y sacó su casta de mundialista para llevar a Estudiantes a la final de Copa Libertadores y tapar un poco el blooper de Edwuin Cetré. Tras tres errados, Flamengo entró en lágrimas y le dio el cupo de finalista al ‘Pincha’.

La final Estudiantes vs. Palmeiras de la Copa Libertadores 2026 se jugará el próximo sábado 28 de noviembre de 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.