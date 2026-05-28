Fuerte castigo para Jorge Carrascal: nueva roja en Flamengo agrava su presente en Brasil

Jorge Carrascal no viene teniendo el mejor presente en Flamengo. Recientemente vio, por tercera, en poco tiempo, una tarjeta roja que le significó una nueva expulsión en el Brasileirao.

Dicha salida obligada del campo se dio ante Palmeiras, luego de haber levantado de más su pierna e impactar a un rival de Verdao. Al considerarse como juego peligroso, el juez del partido le impuso la cartulina.

Por esta patada fue expulsado Jorge Carrascal vs. Palmeiras Foto: Getty Images

En esta oportunidad la roja de Carrascal le trajo más problemas. De acuerdo a lo que se pudo saber en últimas horas, esta vez el Tribunal Deportivo de Brasil se inmiscuyó y le impuso un castigo que lo dejará fuera varios partidos.

Según se pudo conocer, la sanción que le fue impuesta a Carrascal lo tendrá por fuera un total de tres fechas; estas serían pagas desde este mismo fin de semana y tras el Mundial 2026 al que fue convocado por Néstor Lorenzo.

Partidos que estará fuera Carrascal

En principio, el volante de la Tricolor no jugará ante Coritiba (30 de mayo).

Tras la Copa del Mundo, ‘Fla’ se medirá ante Chapecoense (22 de julio) y São Paulo (25 de julio). Hasta ahí llegaría el castigo para el deportista nacional, quien volvería a estar presente para el miércoles, 29 de julio, cuando se vea con Internacional de Porto Alegre.

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Lo fueron a buscar y estaría de fiesta

Ante lo concurridas expulsiones, dicha situación colmó la paciencia de un sector de la afición del Mengao que decidió ir hasta el domicilio del colombiano y allí se encontró con una sorpresa mayúscula.

Según lo reportado por la prensa deportiva brasileña, al llegar a la portería del conjunto en el que vive Carrascal, conocieron que el deportista estaba en medio de una fiesta por su cumpleaños (25 de mayo).

“La Raça Rubro-Negra, el grupo de hinchas organizado del Flamengo, se encuentra frente al condominio donde vive Jorge Carrascal”, reportó Raisa Simplicio.

Jorge Carrascal, de Flamengo. Un nuevo lío lo relaciona tras ser expulsado ante Palmeiras Foto: Captura a video de @simpraisa y Getty Images

Luego de eso, fue que dio a conocer de la supuesta celebración al interior de la casa del jugaro: “Según se informa, el mediocampista del Flamengo celebra hoy su cumpleaños”.

En la portería del conjunto residencial se ven algunas mujeres esperando, al parecer, que le sea aceptada la entrada. Unos metros más afuera, están los aficionados de Flamengo que estarían aguardando por Carrascal.

En la puerta de salida

Según O Globo: “Carrascal ya ha indicado a sus agentes que podría regresar a Rusia, de donde vino por 12 millones de euros (aproximadamente 80 millones de reales), y el Mundial podría ser el momento para recuperar esa inversión”.

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Y añaden: “La directiva del Flamengo ya ha incluido a Carrascal en la lista de jugadores disponibles para ser transferidos en el próximo mercado de fichajes y ha comprendido, desde el año pasado, que los problemas extradeportivos se han vuelto insostenibles”.

El contrato de Rafa Carrascal con Flamengo va hasta junio de 2029. Dado que aún resta bastante vínculo entre las partes, el cuadro brasileño debería recibir una importante cantidad de dinero si algún equipo se quiere hacer con los servicios del cafetero.