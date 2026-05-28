Así estarían estafando con boletería para el partido Colombia vs. Costa Rica en El Campín

La Secretaría de Seguridad de Bogotá advirtió sobre una modalidad de estafa con la que algunos aficionados estarían perdiendo su dinero al intentar comprar sus boletos para el partido de despedida para el Mundial de la Selección Colombia que se jugará este lunes 1 de junio.

Desde la Alcaldía detallaron la euforia que este partido está causando en los aficionados, la alta demanda de boletas y la modalidad que están usando estos delincuentes, quienes no dejaron pasar esta cita que une al país.

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Modalidad de robo en la boletería

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Seguridad, personas inescrupulosas se hacen pasar por supuestos revendedores de boletas, ofreciendo las entradas a través de redes sociales mediante perfiles falsos o grupos de WhatsApp, pero todo termina siendo un engaño.

El equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría Distrital de Seguridad detalló este modus operandi de los estafadores en este tipo de eventos masivos que también involucran este partido amistoso que marca el inicio de la Copa Mundial de la Fifa en Colombia.

Identificaron que los delincuentes ofrecen las entradas en ubicaciones de alta demanda a un precio relativamente bajo y, posteriormente, empiezan a solicitar pagos por adelantado, presionando a las víctimas a desembolsar el dinero.

Los delincuentes insisten en la urgencia del dinero. Foto: Secretaría de Seguridad - API

Los delincuentes se basan en la alta demanda de boletas y, argumentando que hay varias personas interesadas en ellas, instan a los ciudadanos a pagar su supuesto tiquete rápidamente. Una vez reciben el dinero, desaparecen, bloquean a las víctimas o eliminan los perfiles utilizados para la estafa, sin entregar las entradas prometidas.

La modalidad de estafa no es exclusiva para este partido

Este tipo de estafas se incrementa en temporadas de alta demanda de eventos masivos como conciertos de artistas reconocidos, donde la rápida venta de boletería impulsa a algunos ciudadanos a buscar alternativas no verificadas.

La Secretaría de Seguridad revela que en lo que va de 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá ha logrado la captura de 29 personas por el delito de estafa, un 7 % más que el mismo periodo del año anterior.

Esta modalidad también ha estado presente en diferentes conciertos de Bogotá. Foto: Fotografía: Camilo Báez.

En consecuencia, realizan las siguientes recomendaciones a los aficionados para que no sean víctimas de estafa en esta fecha mundialista:

Adquirir las boletas únicamente en canales oficiales autorizados.

Al momento de acudir a terceros para obtener las entradas, desconfiar de ofertas relativamente bajas en redes sociales o grupos de mensajería.

No realizar pagos anticipados a desconocidos.

Verificar siempre la autenticidad del vendedor.

Hacer tratos de manera presencial.

No compartir datos personales o financieros con terceros no verificados.

Además, la Secretaría de Seguridad tiene a disposición la siguiente línea telefónica para denunciar estos hechos desafortunados: (601) 377 95 95, opción 5 - Extensión 1137.