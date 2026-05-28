El polémico evento con 1.500 personas que el MinCiencias pretendía realizar este lunes en el colegio distrital Sierra Morena del sur de Bogotá sigue causando revuelo y, luego del choque de trinos entre el presidente Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, Julia Rubiano, la secretaria de Educación, aclara la situación en SEMANA.

Polémica por evento del Gobierno Petro en un colegio de Bogotá: MinCiencias se pronunció

Julia Rubiano asegura que el Ministerio no pretendía hacer la entrega

En entrevista con SEMANA, la secretaria distrital de Educación, Julia Rubiano, reiteró la posición de la entidad: “No nos oponemos, nunca nos opondríamos a la entrega de un laboratorio que tiene fines pedagógicos. Ahí no hay ninguna oposición”.

Rubiano enfatizó que la oposición de la Secretaría es sobre el evento masivo que se pretendía hacer en una semana electoral. La funcionaria insistió en su entrevista con este medio que el Ministerio había solicitado un permiso para “presentar avances”, pues el Gobierno nacional no comunicó la instalación o entrega del laboratorio.

Lo cual coincide con la carta revelada por Caracol Radio en donde se evidencia lo expresado por Rubiano en SEMANA.

Carta de MinCiencias a la Secretaría de Educación. Foto: Tomado de Caracol Radio

“Yo creo que eso se ha confundido; la gente se pregunta: ¿por qué la Secretaría de Educación se opone a la entrega de un laboratorio? No. El evento no era una entrega", declaró Rubiano.

Durante la mañana de este jueves se adelantó la mesa de diálogo con las partes involucradas, y la secretaria reveló que allí se corroboró que no se pretendía hacer una entrega, pues uno de los acuerdos preliminares con el Ministerio implica que la próxima semana apenas se van a revisar las condiciones.

Esta afirmación va en contravía de lo expuesto por el presidente Gustavo Petro, quien habla de la entrega del laboratorio a la comunidad educativa.

¿Por qué se cerró el colegio?

Es importante precisar que la crisis inició este martes con la manifestación de los estudiantes, quienes revelaron a SEMANA que, al creer el rector se oponía a la instalación, decidieron protestar y desde las 5:20 de la mañana del martes impedir el ingreso.

Protesta estudiantil en el colegio Sierra Morena. Foto: Suministradas a Semana

Rubiano aseguró que desde el distrito se oponían al evento solamente: “Un evento de esa naturaleza genera interrupción en el desarrollo de las actividades de un colegio. Si abrimos a más de 1.000 personas, se afecta la vida de un centro educativo”.

“Además, no podemos olvidar que estamos en el marco de la Ley de Garantías, estamos cerca de unas elecciones”, agregó Rubiano, quien hizo el llamado a todas las instituciones educativas de la ciudad para no hacer ningún tipo de evento masivo.

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A la espera de las conclusiones de la reunión que se adelanta con el Ministerio y la comunidad educativa, la secretaria aseguró que el distrito permanece a disposición de recibir esta inversión para la juventud del colegio Sierra Morena.

Además, Rubiano insistió en que la secretaría necesita trabajar en coordinación con el MinCiencias para poder instalar el laboratorio de robótica, ya que son ellos quienes deben disponer también los espacios para esta adquisición en el colegio.