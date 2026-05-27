Localidad de Suba estrena universidad pública: estos son los programas que arrancan desde agosto

Hace algunos días, el Ministerio de Educación anunció una buena noticia para los estudiantes del país, tras la inauguración de una nueva sede universitaria, que le permitirá a miles de jóvenes hacer su sueño realidad de acceder a educación superior. Se trata de la apertura del Multicampus Universitario de Suba, que trae consigo un avance en temas de educación para esta población.

Es importante tener en cuenta que Suba es la localidad más poblada de Bogotá y una de las que menos acceso tenía a educación superior pública cerca de su territorio. Durante más de 15 años, comunidades, organizaciones juveniles y líderes locales exigieron que el Estado respondiera a esa brecha, y el Gobierno del presidente Gustavo Petro asumió ese mandato como una prioridad y lo convirtió en política.

Miles de jóvenes tendrán una nueva oportunidad para acceder a educación superior con la apertura del Multicampus Universitario de Suba. Conozca programas, fechas y cómo aplicar. Foto: Eve - stock.adobe.com

“El 20 de marzo de 2026, el Distrito entregó formalmente al Ministerio los predios ubicados en la intersección de la Calle 145 con Carrera 115, y la Universidad Pedagógica Nacional recibió el proyecto en comodato, lo que permitió dar inicio a su consolidación física y académica. Ese mismo día arrancó la estructuración de la fase definitiva del Multicampus, a cargo de la Financiera de Desarrollo Nacional, con una duración estimada de once meses como paso previo a la construcción de la infraestructura permanente”, precisó la cartera.

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La construcción del campus estuvo a cargo de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco -ANIM. El edificio tendrá 64 estructuras modulares que suman más de 5.600 metros cuadrados en aulas, laboratorios, biblioteca, salas de sistemas y espacios de bienestar, con capacidad para 920 estudiantes en simultáneo.

La universidad tendrá capacidad para más de 900 alumnos simultáneamente. Foto: Tomada del Ministerio de Educación

Precisan que las clases del primer semestre comenzarán en el Lote 1, con aproximadamente 3.700 metros cuadrados operativos, mientras que el Lote 2, de cerca de 7.000 metros cuadrados, recibirá módulos adicionales para ampliar la cobertura durante el mismo periodo. La fase definitiva y permanente se desarrollará en el Lote 3, con una inversión superior a $200.000 millones entre 2026 y 2028, garantizada mediante el CONPES 4181 con vigencias futuras.

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De acuerdo a la cartera, las inscripciones están abiertas desde el 4 de mayo hasta el 3 de junio de 2026, y el Ministerio de Educación Nacional diseñará una convocatoria centralizada para facilitar el acceso, con prioridad para jóvenes de la localidad.

Una nueva puerta se abre para la educación en Bogotá: Suba tendrá un Multicampus que beneficiará a miles de estudiantes con programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Foto: Getty Images

Tenga en cuenta que los programas disponibles para el segundo semestre de 2026 son:

Tecnología en Saneamiento Ambiental y Tecnología en Sistematización de Datos por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Matemáticas Aplicadas, Biología y Tecnología en Gestión de Negocios por parte del Colegio Mayor de Cundinamarca

Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Comunitaria y profesionalización en Artes Gráficas y Visuales por parte de la Universidad Pedagógica Nacional

Programas técnicos profesionales con proyección hacia Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Mecatrónica por parte del Instituto Técnico Central.

También se espera a futuro la vinculación del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital.