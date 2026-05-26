Cinco universidades de Colombia están dentro de las mejores de América Latina

La firma de estadística británica Quacquarelli Symonds presentó este martes 26 de mayo los resultados de su medición anual denominada QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2026. Este escalafón evalúa el desempeño de las instituciones de educación superior en la región.

Reconocido ranking da el top de universidades de Colombia; estas son las 10 que están mejor ubicadas

Para la construcción del listado, la metodología divide la evaluación en nueve indicadores agrupados, donde la percepción académica y la inserción laboral de los egresados representan los factores con mayor incidencia estadística. Los criterios de medición y sus correspondientes porcentajes de participación son:

Reputación académica (30%): Percepción internacional sobre la enseñanza y la investigación.

Percepción internacional sobre la enseñanza y la investigación. Reputación entre empleadores (20%): Valoración del mercado laboral hacia los egresados.

Valoración del mercado laboral hacia los egresados. Red internacional de investigación (10%): Grado de colaboración científica con otros países.

Grado de colaboración científica con otros países. Citas por artículo (10%): Impacto y reproducibilidad de las investigaciones.

Impacto y reproducibilidad de las investigaciones. Personal con doctorado (10%): Porcentaje de profesores con el máximo grado de formación.

Porcentaje de profesores con el máximo grado de formación. Profesores por estudiante (10%): Capacidad de cobertura y atención docente.

Capacidad de cobertura y atención docente. Artículos por profesor (5%): Productividad y volumen de publicaciones científicas.

Productividad y volumen de publicaciones científicas. Impacto web (5%): Visibilidad y alcance en plataformas digitales.

Presencia local en el panorama continental

La Universidad Nacional de Colombia está dentro de las 10 mejores América Latina. Foto: Jorge Serrato

El estudio analizó un total de 494 instituciones de educación superior en América Latina. En los resultados generales, Colombia consolidó cuatro universidades dentro de las primeras 20 casillas del ranquin, con sedes ubicadas en las ciudades de Bogotá y Medellín.

A nivel regional, el grupo de los diez primeros lugares quedó conformado de la siguiente manera:

Puesto Universidad Ciudad, País 1 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Santiago, Chile 2 Universidade de São Paulo São Paulo, Brasil 3 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Campinas, Brasil 4 Tecnológico de Monterrey Monterrey, México 5 Universidade Federal do Rio de Janeiro Río de Janeiro, Brasil =6 UNESP São Paulo, Brasil =6 Universidad de Chile Santiago, Chile 8 Universidad de los Andes Bogotá, Colombia 9 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Ciudad de México, México 10 Universidad de Buenos Aires (UBA) Buenos Aires, Argentina

Posiciones de las instituciones colombianas

La Universidad de los Andes se ubicó como el establecimiento nacional con mejor puntuación al ocupar la octava casilla de la clasificación general. Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia se posicionó en el puesto 12, seguida por la Pontificia Universidad Javeriana en la casilla 18 y la Universidad de Antioquia en el vigésimo lugar. Fuera del grupo principal, la Universidad del Rosario se localizó en la ubicación número 27 del escalafón continental.