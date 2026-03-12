Reconocido ranking da el top de universidades de Colombia; estas son las 10 que están mejor ubicadas

El ranking SCImago, uno de los listados internacionales más influyentes en el ámbito académico, señala que Colombia tiene uno de los crecimientos en volumen científico más significativos de la región, pasando de 58,357 documentos publicados en la edición 2022 a 96,884 en la medición de 2026; sin embargo, expone algunos aspectos preocupantes respecto a malas prácticas de producción y publicación científica.

La organización ubica a la Universidad Nacional de Colombia (#11) y a la Universidad de Antioquia (#18) en el top 20 del ranking latinoamericano.

A continuación, las 10 universidades mejor ubicadas en el país. Al lado de cada una de ellas aparece el puesto que tienen a nivel mundial.

1. Universidad Nacional de Colombia (1740)

2. Universidad de Antioquia (2843)

3. Universidad de los Andes (3627)

4. Pontificia Universidad Javeriana (4094)

5. Universidad del Rosario (4449)

6. Universidad de la Costa (5298)

7. Universidad de la Sabana (5622)

8. Universidad del Valle (5758)

9. Universidad Pontificia Bolivariana (5885)

10.Universidad de Santander (5925)

Por otra parte, SCImago afirma que, a pesar del incremento en publicaciones y en artículos publicados en revistas de alta calidad Q1, pasando de 17,008 a 33,250 en cinco años, la producción de patentes a nivel universitario apenas fluctuó de 483 a 639. “Esto significa que la ciencia colombiana no está logrando una efectiva transferencia tecnológica al sector productivo”, señaló.

Al respecto, Félix de Moya, CEO de SCImago, afirmó que en Colombia las oficinas de transferencia de tecnología “deben tener un papel más protagónico en el ecosistema científico universitarios, impulsando a las universidades que ya están consolidadas en su investigación a establecer mecanismos de cofinanciamiento para patentes internacionales y protección de la innovación colombiana”.

Sin embargo, “a medida que crece el volumen también existe el riesgo de aumentar en malas prácticas de producción y publicación científica. En este contexto, SCImago introdujo la plataforma IRIS (Integrity Risk Indicators by SCImago), “un nuevo estándar global diseñado para monitorear la robustez ética de la producción científica universitaria”.

“Los resultados para la región son heterogéneos: mientras Argentina, Brasil y Chile presentan los riesgos más bajos, las universidades de Ecuador, Colombia y Venezuela muestran alta posibilidad de riesgo en su integridad científica. IRIS identifica categorías críticas como la integridad de autoría, el ecosistema de publicación y las afiliaciones y retractaciones, entre otros indicadores”, subrayó.

Aspectos preocupantes

El informe destaca que una gran parte de las universidades colombianas presentes en el SCImago institutions Rankings se sitúan en niveles de riesgo “medio” y “significativo”. Utilizando una escala normalizada donde el valor 0 representa el promedio mundial, “los datos muestran que Colombia tiene una presencia preocupante de indicadores por encima de la media global en prácticas que podrían comprometer la reputación académica nacional”.

Entre los aspectos críticos se encuentra la tendencia de publicar en revistas que posteriormente son descontinuadas de bases de datos internacionales. “La mayoría de las instituciones colombianas se encuentran a la derecha del promedio mundial (valor 0), lo que sugiere una vulnerabilidad ante editoriales de baja exigencia científica”.

De igual manera, se presentan casos atípicos extremos en publicaciones retractadas, “con algunas instituciones alcanzando puntajes de hasta 25 veces por encima del promedio mundial. Esto indica fallos graves en los procesos de revisión por pares o en la integridad de los datos presentados”.

Además, “hay altos niveles de endogamia editorial (Publicación en revistas propias). Se observa una alta dependencia de las universidades de publicar en sus propios órganos de difusión. Si bien esto fomenta la visibilidad institucional, en exceso puede interpretarse como una falta de competencia internacional y una debilidad en el rigor del arbitraje externo”.