Educación

Los 22 cursos cortos del SENA para aprender de contabilidad: así puede inscribirse

La entidad abrió nuevas oportunidades de formación con cursos gratuitos de contabilidad y finanzas para fortalecer el perfil laboral de miles de colombianos.

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Redacción Semana
9 de junio de 2026 a las 1:42 p. m.
Desde análisis financiero hasta contabilidad organizacional, estos cursos del SENA buscan mejorar las competencias de quienes quieren crecer profesionalmente.
Desde análisis financiero hasta contabilidad organizacional, estos cursos del SENA buscan mejorar las competencias de quienes quieren crecer profesionalmente. Foto: Foto del Sena suministrada a SEMANA

El Servicio Nacional de Aprendizaje es una institución pública de Colombia adscrita al Ministerio del Trabajo. Su función principal es ofrecer educación gratuita, técnica, tecnológica y complementaria a millones de colombianos para impulsar el desarrollo económico, tecnológico y social del país.

Durante los últimos meses, la institución ha lanzado varios cursos para que miles de jóvenes y adultos se formen en distintas disciplinas. Esto les permite desarrollar más su perfil laboral y con ello conseguir mejores trabajos en un futuro próximo.

Acceder a este curso es muy fácil.
Los programas tienen una duración aproximada de 40 a 50 horas y están disponibles para quienes deseen ampliar sus conocimientos financieros. Foto: Sena / Getty Images

Recientemente, el SENA lanzó múltiples cursos de contabilidad. Estos son algunos de los programas disponibles en la institución:

  • Administración y Recuperación de la Cartera de Créditos
  • Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT
  • Análisis Financiero
  • Análisis Financiero Empresarial
  • Aplicación de Normas Tributarias en Micro y Pequeñas Empresas
  • Asesoría al Consumidor Financiero
  • Blockchain en Criptomonedas
  • Calculo e Interpretación de Indicadores Financieros
  • Caracterización del Sector Financiero
  • Contabilidad en las Organizaciones
  • Contabilidad: Reconocimiento de Recursos Financieros
  • Cuentas Contables
Las instituciones están ajustando sus modelos para atraer a estos nuevos perfiles de estudiantes.
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  • Elaboración de Presupuestos Empresariales
  • Elaboración del Presupuesto para el Manejo de las Finanzas Personales
  • Evaluación Solicitudes Financieras Bajo la Normatividad
  • Fundamentos Básicos del Mercado de Valores para el Inversionista
  • Gestión de Liquidez en Organizaciones de Economía Solidaria
  • Ingresos y Gastos Personales
  • Orientación Financiera al Consumidor
  • Suministro de Información y Asesoría para el Consumidor Financiero
  • Venta Consultiva de Productos Financieros
La formación técnica del SENA como base académica que puede ser homologada en universidades, para avanzar hacia un título profesional.
El SENA ofrece capacitación gratuita en áreas clave como presupuestos, indicadores financieros, mercado de valores y gestión de cartera. Foto: Composición Semana/ SENA/Colprensa

Tenga en cuenta que estos cursos de contabilidad en el SENA tienen una duración aproximada de entre 40 y 50 horas. El tiempo puede cambiar dependiendo del curso a aplicar.

Si usted quiere inscribirse, debe ingresar al apartado de ‘cursos cortos’ en el portal del SENA. Luego ir a la categoría de ‘contabilidad y finanzas’ y elegir el curso de su preferencia. Luego hacer clic en el botón ‘continuar inscripción’.

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Finalmente, debe completar el proceso que le soliciten en el portal y los requisitos, que dependerán de cada curso.

Los interesados tendrán hasta el próximo 15 de enero de 2025 para inscribirse.
Miles de personas podrán acceder a cursos de contabilidad y finanzas del SENA para adquirir habilidades cada vez más demandadas en el mercado laboral colombiano. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos