Los 22 cursos cortos del SENA para aprender de contabilidad: así puede inscribirse

El Servicio Nacional de Aprendizaje es una institución pública de Colombia adscrita al Ministerio del Trabajo. Su función principal es ofrecer educación gratuita, técnica, tecnológica y complementaria a millones de colombianos para impulsar el desarrollo económico, tecnológico y social del país.

Durante los últimos meses, la institución ha lanzado varios cursos para que miles de jóvenes y adultos se formen en distintas disciplinas. Esto les permite desarrollar más su perfil laboral y con ello conseguir mejores trabajos en un futuro próximo.

Los programas tienen una duración aproximada de 40 a 50 horas y están disponibles para quienes deseen ampliar sus conocimientos financieros. Foto: Sena / Getty Images

Recientemente, el SENA lanzó múltiples cursos de contabilidad. Estos son algunos de los programas disponibles en la institución:

Administración y Recuperación de la Cartera de Créditos

Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT

Análisis Financiero

Análisis Financiero Empresarial

Aplicación de Normas Tributarias en Micro y Pequeñas Empresas

Asesoría al Consumidor Financiero

Blockchain en Criptomonedas

Calculo e Interpretación de Indicadores Financieros

Caracterización del Sector Financiero

Contabilidad en las Organizaciones

Contabilidad: Reconocimiento de Recursos Financieros

Cuentas Contables

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Elaboración de Presupuestos Empresariales

Elaboración del Presupuesto para el Manejo de las Finanzas Personales

Evaluación Solicitudes Financieras Bajo la Normatividad

Fundamentos Básicos del Mercado de Valores para el Inversionista

Gestión de Liquidez en Organizaciones de Economía Solidaria

Ingresos y Gastos Personales

Orientación Financiera al Consumidor

Suministro de Información y Asesoría para el Consumidor Financiero

Venta Consultiva de Productos Financieros

El SENA ofrece capacitación gratuita en áreas clave como presupuestos, indicadores financieros, mercado de valores y gestión de cartera. Foto: Composición Semana/ SENA/Colprensa

Tenga en cuenta que estos cursos de contabilidad en el SENA tienen una duración aproximada de entre 40 y 50 horas. El tiempo puede cambiar dependiendo del curso a aplicar.

Si usted quiere inscribirse, debe ingresar al apartado de ‘cursos cortos’ en el portal del SENA. Luego ir a la categoría de ‘contabilidad y finanzas’ y elegir el curso de su preferencia. Luego hacer clic en el botón ‘continuar inscripción’.

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Finalmente, debe completar el proceso que le soliciten en el portal y los requisitos, que dependerán de cada curso.

Miles de personas podrán acceder a cursos de contabilidad y finanzas del SENA para adquirir habilidades cada vez más demandadas en el mercado laboral colombiano. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos