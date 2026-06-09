Los 22 cursos cortos del SENA para aprender de contabilidad: así puede inscribirse

El Servicio Nacional de Aprendizaje es una institución pública de Colombia adscrita al Ministerio del Trabajo. Su función principal es ofrecer educación gratuita, técnica, tecnológica y complementaria a millones de colombianos para impulsar el desarrollo económico, tecnológico y social del país.
Durante los últimos meses, la institución ha lanzado varios cursos para que miles de jóvenes y adultos se formen en distintas disciplinas. Esto les permite desarrollar más su perfil laboral y con ello conseguir mejores trabajos en un futuro próximo.
Recientemente, el SENA lanzó múltiples cursos de contabilidad. Estos son algunos de los programas disponibles en la institución:
- Administración y Recuperación de la Cartera de Créditos
- Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT
- Análisis Financiero
- Análisis Financiero Empresarial
- Aplicación de Normas Tributarias en Micro y Pequeñas Empresas
- Asesoría al Consumidor Financiero
- Blockchain en Criptomonedas
- Calculo e Interpretación de Indicadores Financieros
- Caracterización del Sector Financiero
- Contabilidad en las Organizaciones
- Contabilidad: Reconocimiento de Recursos Financieros
- Cuentas Contables
- Elaboración de Presupuestos Empresariales
- Elaboración del Presupuesto para el Manejo de las Finanzas Personales
- Evaluación Solicitudes Financieras Bajo la Normatividad
- Fundamentos Básicos del Mercado de Valores para el Inversionista
- Gestión de Liquidez en Organizaciones de Economía Solidaria
- Ingresos y Gastos Personales
- Orientación Financiera al Consumidor
- Suministro de Información y Asesoría para el Consumidor Financiero
- Venta Consultiva de Productos Financieros
Tenga en cuenta que estos cursos de contabilidad en el SENA tienen una duración aproximada de entre 40 y 50 horas. El tiempo puede cambiar dependiendo del curso a aplicar.
Si usted quiere inscribirse, debe ingresar al apartado de ‘cursos cortos’ en el portal del SENA. Luego ir a la categoría de ‘contabilidad y finanzas’ y elegir el curso de su preferencia. Luego hacer clic en el botón ‘continuar inscripción’.
Finalmente, debe completar el proceso que le soliciten en el portal y los requisitos, que dependerán de cada curso.